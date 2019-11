La salida de Villegas y De Páramo cierra la etapa de Rivera en Ciudadanos

Ciudadanos puso fin ayer a la etapa de Albert Rivera con la salida del secretario general, José Manuel Villegas, y del secretario de Comunicación, Fernando de Páramo, que le acompañaron desde la época en que Cs era un partido catalán y que ahora decidieron desligar su futuro del de la formación naranja.

Tanto Villegas como De Páramo anunciaron que no optarán a formar parte de la nueva Ejecutiva de la formación naranja, que será elegida por los afiliados en primarias. Lo han hecho diez días después de las elecciones generales del 10 de noviembre, en las que Cs perdió más de 2,5 millones de votos y 47 diputados y que provocaron la dimisión de Albert Rivera como presidente.

Mientras que De Páramo renunció a su escaño en el Congreso y dejó la política -como hizo Rivera-, Villegas dijo estar "a disposición del partido para ayudar en la transición hasta el congreso" extraordinario que se celebrará a partir de marzo y "entregar el testigo" a la nueva dirección de Ciudadanos.

En ambos casos se trata de decisiones personales influidas en parte por la salida de Albert Rivera. De Páramo estuvo junto a Rivera desde 2014, cuando entró en el Comité Ejecutivo, y a partir de 2015 como compañero en el Parlament de Cataluña y desde el pasado abril en el Congreso de los Diputados.

En cuanto a Villegas, fue la mano derecha de Rivera y su fiel colaborador. Está en Ciudadanos desde su fundación, en 2006, y en la Ejecutiva desde 2007, donde ejerció distintos cargos hasta convertirse en el secretario general. Además, fue diputado de la Cámara Catalana desde 2012, antes de entrar en el Congreso tras las elecciones de diciembre de 2015.

Antes que Villegas y De Páramo, el primer dirigente en marcharse fue Juan Carlos Girauta, exportavoz en el Congreso, que dijo que si Rivera no estaba, él no quería seguir en política. Sin embargo, la situación de Girauta no era igual que la de sus dos compañeros ya que, aunque los tres formaban parte del Comité Permanente, el núcleo duro de la Ejecutiva nacional, tenían distintos niveles de responsabilidad.

Además de ser el 'número dos' de Rivera, Villegas fue el director del comité de campaña de Ciudadanos, mientras que De Páramo fue el coordinador. Junto a Rivera, eran los encargados de diseñar la estrategia del partido y definir los mensajes a trasmitir.

De momento, la formación naranja no ha identificado los factores que llevaron a la debacle electoral del 10 de noviembre. Aunque tienen una idea de lo que ocurrió con los votantes perdidos, una parte importante abandonó a Cs por el PP y Vox, otra parte considerable se abstuvo y un sector más pequeño optó por el PSOE.