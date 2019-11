Iglesias avanza que el "diálogo en Cataluña será un eje fundamental" para el Gobierno

Pablo Iglesias reconoció ayer que el "diálogo en Cataluña" será un "eje fundamental" de la acción del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos (UP). Para que ese Gobierno se forme, sin embargo, Pedro Sánchez debe superar la investidura, y sin el apoyo de los 13 diputados de ERC, con "síes" o abstenciones, no lo conseguirá. Esquerra anunció la víspera una consulta a sus bases que supedita el respaldo a Sánchez a la apertura de una mesa de negociación "para abordar el conflicto político con el Estado".

En declaraciones a los medios antes de un acto en la Complutense, Iglesias explicó que el futuro Ejecutivo de coalición abordará el "problema de la plurinacionalidad en España y el diálogo en Cataluña". Y el diálogo, recalcó, es "imprescindible". No obstante, reconoció que todavía queda "trabajo que hacer" y hay que "ganarse los apoyos y las abstenciones para la investidura".

"Yo estoy convencido de que tanto el partido socialista como nosotros trabajaremos de manera responsable para lograr esos apoyos", agregó el secretario general de Podemos. E insistió en mostrarse "muy optimista" sobre una negociación que se está haciendo "con discreción y con seriedad".

Iglesias también afirmó que la Constitución de 1978 es "la mejor vacuna" y un "cinturón de seguridad" para proteger a España de la extrema derecha, y alertó de que Vox ha entrado con fuerza en el Congreso y puede encontrar "alas para volar". El líder morado reconoció que años atrás su partido quería que España tuviese una Constitución nueva. Ahora, en cambio, sostiene que la actual, "con todas sus deficiencias y sus límites", contiene los artículos sociales que pueden servir para protegerse de Vox.

Mientras tanto, el presidente catalán, Joaquim Torra, marcó de nuevo distancias con ERC, socio en el Govern, y criticó abiertamente sus planes para negociar el apoyo a Sánchez. A Torra le parece insuficiente el planteamiento de Esquerra de vincular el respaldo a la investidura a la apertura de una mesa de negociación, y reclamó que se dote a ésta de contenidos, y que incluya un "relator".

Pero, además, Torra presionó a ERC al anunciar que no tiene en mente adelantar las elecciones catalanas a 2020 (deberían ser un año después) y que él no concurrirá como candidato a la reelección. ERC bate con claridad a Junts per Catalunya (JxC) en los sondeos con vistas a esos comicios.

Sin moverse del "no" a Sánchez, Torra también se dijo dispuesto a preguntar a las bases de JxC y reveló que el miércoles se reunió en Waterloo con Carles Puigdemont para coordinar la estrategia que puede "poner contra las cuerdas al Estado español".

Ante las posiciones de recelo y frontal rechazo de ERC y JxC, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, dijo que ambos partidos "ya son mayorcitos y sabrán lo que tienen o no tienen que hacer o lo que pueden o no pueden hacer". El socialista Ander Gil emplazó a Esquerra a aclarar si su plan es que gobierne "la derecha".