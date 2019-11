Sánchez promete ante los empresarios la disciplina fiscal que le exige Bruselas

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, confía en poder formar un Gobierno con plenas capacidades "en las próximas semanas" y prometió a los empresarios que su gabinete cumplirá con la disciplina fiscal y trabajará "dentro de los márgenes financieros que permite la realidad económica".

Sánchez lanzó ese mensaje durante su intervención ante la VI Cumbre de la Empresa Familiar Europea, celebrada en Madrid, y en el mismo día en el que la Comisión Europea advirtió a España de que el borrador de presupuestos para 2020 remitido en octubre por el Gobierno presenta el riesgo de desviarse de los objetivos de reducción de déficit y deuda.

La Comisión reclamó unas cuentas actualizadas que incluyan las "medidas necesarias" para cumplir los objetivos e hizo especial hincapié en que España, como otros países, no ha aprovechado la buena coyuntura y los bajos tipos de interés para rebajar su deuda. Por ello, pidió al Gobierno español "utilizar cualquier ingreso inesperado para acelerar la reducción" en 2020.

Con esas recomendaciones presentes, Pedro Sánchez subrayó ayer ante los empresarios lo necesaria que resulta la estabilidad política para las inversiones y se comprometió a desplegar políticas sociales "dentro de los márgenes financieros". Fue el primer mensaje lanzado por Sánchez directamente a los empresarios tras el preacuerdo alcanzado con Unidas Podemos para formar un Gobierno de coalición. Hizo hincapié en que España necesita estabilidad institucional "cuanto antes", al ser "indispensable" para las empresas.

"Confío en que en las próximas semanas acabe el bloqueo político y tengamos Gobierno con plenas capacidades", aseveró Sánchez, quien abogó por abrir una nueva etapa en la que se reconduzca la "crispación y el desencuentro político" mediante acuerdos. "Por primera vez en mucho tiempo todos los actores políticos están muy de acuerdo en que ese es el camino que nos une", enfatizó.

Compromiso con la estabilidad

A su vez, Sánchez mostró el compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria y la disciplina fiscal, a través del cumplimiento de los objetivos de estabilidad acordados con la UE, algo que formará parte de los "ejes vectores" del nuevo Ejecutivo que resulte.

En ese sentido, defendió que un gobierno "responsable" puede priorizar la dimensión social, pero lo debe hacer "dentro de los márgenes financieros que permite la realidad económica", con el fin de cerrar brechas y reforzar la "estabilidad económica, política e institucional".

En cuanto a los ejes de actuación del futuro Gobierno, Sánchez prometido una gestión "más rigurosa" y acometer "subidas razonables de salarios sin minar la capacidad de competitividad" para atajar la precariedad laboral. También apostó por fortalecer al sector público para que sea "eficiente", pero que "no limite al sector privado", sino que se "retroalimenten", mediante la capacidad regulatoria.

Sánchez aseguró que el Gobierno está "empeñado" en contar con los "mejores equipos" y reiteró la apuesta por el equilibrio presupuestario para reducir la deuda pública del 97,6% del PIB y situar el déficit público en el 2% del PIB este año. No obstante, Sánchez insistió en que "no hay progreso económico duradero sin progreso social", por lo que ha desgranado los principales ejes sociales de la nueva legislatura, entre los que se incluyen un Pacto de Estado por la Educación y la Formación Profesional, con Alemania como modelo de referencia, para importar las buenas prácticas del exterior y reforzar la calidad y el prestigio educativo.

Por otro lado, las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme insistieron ayer en la necesidad de "explorar" opciones de Gobierno que garanticen la estabilidad política y la moderación. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no quiso entrar "en siglas" pero dejó claro que "fórmulas ideológicas, que no prácticas, pueden no ser las más adecuadas para la economía y las empresas".

La CEG pide "sentido de Estado"

La patronal gallega (CEG) reclama a los partidos políticos que las negociaciones para la formación de un nuevo Gobierno se aborden "con sentido de estado y anteponiendo el respeto y el cumplimiento del marco constitucional a los intereses particulares".