ERC presiona a Sánchez con una consulta a sus bases que vincula el apoyo a la mesa de negociación

ERC redobla la presión sobre Pedro Sánchez. Esquerra anunció ayer que el próximo lunes preguntará a sus bases qué postura deben asumir sus trece diputados en el debate de investidura, poniendo como condición la apertura de una mesa de diálogo sobre Cataluña. Una mesa que a juicio del consejero Damià Calvet, en funciones de portavoz del Govern, debe incluir "la figura del relator".

Mientras Sánchez reiteraba su confianza en que el bloqueo político termine en las "próximas semanas", ERC se descolgaba con el anuncio de una consulta que dejará vista para sentencia la dirección de su voto. Y a juzgar por la pregunta, no parece que la militancia republicana pueda aceptar otra cosa que el "no" de sus diputados en el Congreso si el candidato del PSOE no se aviene al diálogo tal como lo plantea ERC.

"¿Está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?", reza la pregunta. Si gana el sí -lo que resultaría más que probable-, ERC pondrá la negociación sobre Cataluña como condición "sine qua non" para apoyar a Sánchez con "síes" o abstenciones, lo que reduce todavía más el margen del candidato para ganar los apoyos que necesita.

La consulta electrónica se habilitará a partir de las 9.00 horas del lunes y se podrá participar en ella hasta las 20.00 horas. A las 20.30 se darán a conocer los resultados.

En la carta que dirige a los militantes para convocar la consulta, la dirección republicana recuerda que el resultado de las urnas del 10N les deja en una posición "muy relevante" porque Sánchez necesita del apoyo de otras fuerzas.