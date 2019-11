Pablo Iglesias: "El bipartidismo trajo corrupción y arrogancia"

La difusión de la sentencia sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) ha provocado multitud de reacciones en la clase política. Uno de los primeros en reaccionar ha sido el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que ha escrito en Twitter : "El bipartidismo trajo corrupción y arrogancia. Llegarán más sentencias como esta que retratan una época. España ha cambiado y no volverá a tolerar la corrupción".





Mientras, para el líder de Vox Santiago Abascal , la sentencia muestra "la realidad del socialismo:al que se deja en la miseria".Abascal ha publicado este comentario en su cuenta personal de Twitter, donde ha acompañado su comentario con una captura de un 'tweet' del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de mayo de 2018 pidiendo una moción de censura contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , tras la sentencia del caso Gürtel "La sentencia de hoy debería tener como respuesta unaescribió entonces Iglesias. "La sentencia de hoy debería tener como respuesta... el aislamiento del partido más corrupto de Europa --responde Abascal este martes--. Pero no lo haréis porque sois iguales".Por su parte, el exministro y ex presidente del Congreso de los Diputados , José Bono, ha mostrado su tristeza por la sentencia del caso ERE y ha expresado su apoyo a ambos, de los que ha dicho que"No es lo mismo cometer un error, por grave que sea, que meter la mano en el bolsillo. Pongo las dos manos en el fuego por ellos", ha dicho Bono.El dirigente socialistay de la también ex ministra Magdalena Álvarez. Ha insistido en que cree en su honorabilidad y en que han podido cometer errores pero sin llevarse dinero. "No se han llevado un euro a su casa, que no están en esa pléyade de sinvergüenzas que están en otros grupos políticos", ha dicho.