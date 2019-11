Zapatero celebra el pacto entre Sánchez e Iglesias: "Deseaba que se produjera"

Frente a las reticencias manifestadas por otros antiguos dirigentes del PSOE, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero celebraba ayer el preacuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, que abre la puerta a un futuro gobierno de coalición. "Deseaba que se produjera", manifestaba en una entrevista radiofónica. Los preparativos para la XIV Legislatura de la democracia española comienzan hoy, cuando se abre el plazo para que los diputados comiencen a acreditarse.

"El acuerdo con el que nos han sorprendido esta semana me ha parecido muy bien. Yo deseaba que se produjera", manifestaba. El expresidente dejó patente en la Cadena Ser su cercanía con el líder de Unidas Podemos. Asegura que no le molestó que Iglesias revelara que él fue el dirigente socialista que, en julio, ante la segunda votación de la investidura, le sugirió -como hizo, aunque sin éxito- que reclamara para su grupo las competencias sobre políticas activas de empleo para dar su apoyo a Pedro Sánchez y evitar un nuevo intento fallido de que el líder socialista saliera investido.

Rodríguez Zapatero, en cuyo mandato se gestó la reforma del Estatuto de Cataluña a cuya rectificación por el Tribunal Constitucional achacan muchos el despegue del independentismo, considera que "no hay una alternativa para la crisis que hemos tenido en Cataluña que no sea el diálogo". "Los independentistas hicieron un viaje a ninguna parte que no tiene retorno, pero la democracia española hace que tengamos que tender el brazo para que vuelvan de ese viaje", afirma Rodríguez Zapatero, partidario ahora de un diálogo que "no cese, donde cada uno pueda plantear todas las alternativas que hay".

De la posición que adopte ahora un sector del independentismo, el que se encuadra en ERC, dependerán la investidura de Pedro Sánchez y el futuro ejecutivo de coalición. ERC está ahora en disposición de votar contra el candidato socialista y se resiste a una abstención que permitiría que saliera presidente, circunstancia que abre una gran incógnita sobre la legislatura cuyos preparativos comienzan hoy.

Para los elegidos en las urnas el 10N hoy se abre el plazo en el Congreso y el Senado para preparar su incorporación a ambas instituciones, cuya sesión constitutiva se celebrará el 3 de diciembre.

Los diputados electos tendrán que cumplimentar las declaraciones de bienes y rentas. Además se harán también la fotografía oficial y recibirán el teléfono móvil y la tableta electrónica a la que tienen derecho como herramientas para facilitar su trabajo parlamentario.

Para 71 diputados, la quinta parte de la Cámara Baja, la nueva legislatura será su estreno parlamentario. Otra docena de diputados ya pasaron por el Congreso en etapas pasadas. El grueso de los diputados, 267 en total, son repetidores y contaban ya con acta en el anterior período.

A diferencia de la fragmentación del Congreso, en el Senado el resultado de las elecciones del 10N consolida un modelo bipartidista: PSOE y el PP acumulan el 78,8% de la Cámara, 209 senadores de un total de 265.

Más de tres cuartas partes de la representación parlamentaria de la Cámara Alta corresponde a alguno de los dos grandes partidos, lo que en la práctica supone que ambos se reparten casi a medias el hemiciclo, y más ahora que el PSOE ha perdido su mayoría absoluta y el PP se le ha acercado.