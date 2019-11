La CUP llama a los partidos nacionalistas a vetar el pacto entre socialistas y morados

La diputada electa de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, llamó ayer a las formaciones independentistas y soberanistas que obtuvieron representación en el Congreso a dar una respuesta conjunta y rechazar el preacuerdo de gobernabilidad entre el PSOE y Unidas Podemos.

En una rueda de prensa acompañada del otro diputado electo 'cupaire', Albert Botran, se dirigió concretamente a JxCat, ERC, Comuns, PNV, Bildu, Compromís y BNG, con los que se pusieron en contacto ayer mismo para trasladarles su propuesta. "No puede ser que se avale una investidura que niega los derechos democráticos. No se puede dar apoyo a un acuerdo que niega que haya un conflicto político, que no haga referencia a la amnistía ni a la autodeterminación", ha zanjado la diputada 'cupaire'.

Analizó el preacuerdo presentado por el presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y reprochó que "la única referencia a la plurinacionalidad es un redactado penoso, lamentable, de vergüenza y que los diputados de los comuns lo suscriban". "Nos parece que es una sumisión de Podemos al programa del PSOE", dijo, e hizo referencia sobre todo al punto nueve del acuerdo en el que se aborda la propuesta para solucionar el conflicto en Cataluña.

Recordó que los comuns ganaron dos elecciones generales en Cataluña defendiendo que en la comunidad había que resolver un problema político y la centralidad del derecho a decidir para solucionarlo "y ahora se degrada ese enfoque" situando el problema en Cataluña y considerándolo un asunto de convivencia. "Nos hace dudar mucho que ECP o Jaume Asens piensen que la violencia policial del 1-O sea un problema de convivencia, que hay 9 personas condenadas por el Supremo por un problema de convivencia, que piensen que la reivindicación de votar y de que el conflicto se resuelve con democracia sea un problema de convivencia", criticó. Así, adelantó que la posición de la CUP es clara: "No solo no avalará esta investidura sino que podrán todo de su parte para que la falsa estabilidad de un régimen que niega derechos no sea viable", explicó.