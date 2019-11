Ayuso, a Monasterio: "Dios no me hizo perfecta, por eso no soy de Vox"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se enzarzó ayer con la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, a quien respondió: "Dios no me hizo perfecta y por eso no soy de Vox", en un debate sobre el aborto, del que dijo que "no es un derecho, ni tampoco es un delito; es un fracaso".

En la sesión de control de la Asamblea, y en respuesta a una pregunta de Monasterio sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno de Ayuso para disminuir las cifras de aborto en la región, la presidenta contestó

"Voy a cumplir con mi programa electoral que llevaba muchas y mejores medidas que las que planteaba Vox y, por eso, la izquierda nos atacó a nosotros y no a ustedes durante la campaña". Ayuso dijo que no conoce a ninguna mujer que se haya arrepentido de tener hijos, pero sí conoce a muchas que se han arrepentido de haber abortado

Por su parte, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, también ha cuestionado a la presidenta por el aborto. Según la diputada de Vox, el año pasado hubieron "19.000 condenados a muerte", de las que más de mil madres ya lo habían hecho ese mismo año y 6.500 ya habían abortado previamente. "Le pedimos que ejerza de presidenta de la Comunidad y utilice la fuerza que tienen en el trabajo más bonito del mundo que es sacar vidas adelante".

A estas palabras, fue cuando Ayuso c asegurando que "Dios" no la hizo perfecta y por eso no es "de Vox". "No tengo la potestad estar en cada casa, en cada rincón de cada familia para decirles cómo tienen que vivir que es precisamente como entienden las cosas desde Vox o desde Podemos", remarcó.

En Andalucía

El Parlamento andaluz votará hoy una moción de Vox que propone garantizar "la calidad de la asistencia en todos los abortorios públicos y privados, evitando cualquier práctica irregular", una iniciativa a la que PP y Cs presentaron una enmienda conjunta para cambiar la palabra "abortorios" por centros de interrupción del embarazo.

Vox plantea además elaborar un plan de prevención para dar a conocer el "drama del aborto, de la misma manera que se ha llevado a cabo con otros problemas sociales", que incluya apoyo emocional, laboral, educativo, médico y económico para promover la continuidad del embarazo.