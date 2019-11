Un fiel a Puigdemont hizo listas políticas de jefes de los Mossos

Víctor Terradellas, un cuadro independentista del entorno del 'expresident' Carles Puigdemont, manejaba información ideológica y personal de todos los mandos de los Mossos d'Esquadra, a quienes puntuaba en una libreta que ahora está en manos del juez de Barcelona Joaquín Aguirre, según su "patriotismo", "carisma" y "lealtad institucional". Las anotaciones manuscritas en el cuaderno se extienden a la ideología, la vinculación política, la salud, las relaciones afectivas e incluso, en algún caso, la orientación sexual de los policías catalogados.

La libreta, a la que ha tenido acceso El Periódico, apareció el 24 de mayo del 2018 en un registro del despacho de Terradellas, imputado por un presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona a una fundación del entorno de Convergència (matriz del PDECat). Menciona el entierro del comisario David Piqué, fallecido en septiembre del 2016. Única pista temporal que permite situar la redacción de su contenido entre esta fecha y octubre del 2017. No consta qué uso ha tenido la información de esta libreta en la toma de decisiones que han afectado a los cambios de la cúpula, aunque sí resulta llamativo el grado de aparentes conocimientos de Terradellas sobre las interioridades del cuerpo.

El cuaderno contiene un esquema gráfico que obedece a la estructura cúpula policial cuando Piqué todavía estaba vivo. De una 'X', que solo puede ser el mayor Josep Lluís Trapero, cuelgan los nombres de Piqué y del también comisario Ferran López, que sucedió a Josep Lluís Trapero al frente del cuerpo cuando este fue destituido tras la declaración unilateral de independencia (DUI) y la consiguiente intervención de la Generalitat en octubre del 2017. López sigue formando parte de la cúpula que ahora tutela Eduard Sallent. En el esquema salen flechas de los nombres de Piqué y de López. Los de Piqué son los comisarios Joan Carles Molinero, Joan Figuera y Miquel Esquius. Del de López, los de los comisarios Emili Quevedo i Manel Castellví. El nombre de Trapero no figura en el esquema. Pero sí en esta anotación: "Trapero machacó a Piqué. Este era el único que le plantaba cara".

Anotaciones sobre comisarios.

Clasificación política

En las páginas posteriores de la libreta se juzga y clasifica a 45 jefes de la policía de la Generalitat. Los miembros son puntuados según tres baremos: "patriotismo y determinación", "capacidad de gestión y carisma" y "lealtad institucional". Reciben un signo positivo (+) o uno negativo (-) en cada baremo. En algunos casos, la casilla queda en blanco o contiene un signo de interrogación.

Los primeros mandos evaluados son Emili Quevedo (patriotismo positivo o neutro) y Ferrán López (positivo en los tres conceptos, aunque con la acotación "moderado" en el de patriotismo). Manel Castellví recibe un signo positivo en patriotismo con los añadidos de "CDC" (en alusión a las siglas de Convergència) y "catalanista y pusilánime", y sendos negativos en los otros dos baremos. Miquel Esquius obtiene positivo en los tres conceptos y la acotación "CDC Cultural evolutivo hacia la ind [sic]". Joan Carles Molinero, positivo en patriotismo y lealtad institucional, y negativo en gestión y carisma, con esta acotación: "patriota-escamot 16" [Escamot 16 se refiere a un antiguo grupo de información de los Mossos]. Joan Figueras, exjefe de la sala central, recibe un positivo en el baremo patriótico y la anotación "patriota, cobarde y vende humo". El número 16 también aparece bajo los nombres de Castellví, Figuera i el comisario Adolf Broc.

Joaquim Belenguer, exjefe en Girona, es puntuado con signos negativos en los tres apartados y calificado como "rojo"" y "ex CNP [Cuerpo Nacional de Policía] vinculado a partidos políticos contrarios al 'procés'". El comisario Sergi Pla es juzgado con un "+/-" en patriotismo y dos positivos en el resto de bloques, además del apunte: "Viene del CNP". De Adolf Broc se consigna una información sanitaria personal seguida de la anotación "quiere dejar el cuerpo".

Junto al nombre de Cristina Manresa, que en junio de este año ha sido ascendida a número dos del cuerpo, se indica "cuota femenina", y su patriotismo es puntuado con un signo doble: "+/-". La libreta consigna, asimismo, que la que fuera intendente Alicia Moriana "tiene muchos números para ser comisaria por cuota [femenina]". Moriana ha ascendido al rango de comisaria en junio de este año.



Mandos señalados

Las anotaciones de la libreta llaman a extremar las precauciones con algunos mandos de los Mossos. A algunos de ellos se les vincula con la Guardia Civil. Amadeo Domingo, que el 1-O era el jefe de planificación y seguridad, no tiene ningún signo en sus casillas, pero sí estos comentarios: "PSOE", "hace listas de independentistas". Antoni Vergés, actual número 2 de Barcelona, recibe tres signos negativos y una aclaración de "muy rojo", "ex Guardia Civil" y "hombre de Trapero". Eduard Sallent, actual comisario jefe y exresponsable de inteligencia, recibe signos positivos en los tres baremos y dos anotaciones: "mucho" en la columna de patriotismo y "ex FNEC [Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, sindicato nacionalista]".

Hoja en la que aparece el actual comisario Eduard Sallent.

El autor de las anotaciones no solo clasifica a los mandos policiales principales. También extiende su tarea a agentes de rango inferior como la intendente Teresa Laplana (un interrogante en la casilla de patriotismo), que fue procesada junto a Trapero por la actuación de los Mossos en el sitio a la Conselleria d'Economia del 20 de septiembre del 2017. Miquel Justo, número 2 de la comisaria de Información, obtiene un positivo en carisma y capacidad de gestión, un negativo en patriotismo y un interrogante en lealtad institucional. Además, sobre Justo, se subraya que es exmiembro de la Policía Nacional.

La clasificación de los policías no solo hace consideraciones políticas o ideológicas del estilo de "muy españolista", "militante de ERC", "muy rojo", "votante del PP", "familia de Badalona CDC"... También hay abundantes anotaciones de carácter personal, sanitario, religioso y sexual: "muy religioso", "Opus", "expareja de [nombre de un jefe policial]", "delante de ella se lio con", "lesbiana", "depresión", "enfermo" y "jodido y enfermo"...

Terradellas es presidente de la fundación nacionalista Catmon, en cuya sede fue hallada la libreta, y exsecretario de relaciones internacionales de Convergència.