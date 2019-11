Errejón llama a negociar un Gobierno con Podemos y PSOE: "Los números dan"

Íñigo Errejón esperaba un mejor resultado de Más País en su primera participación en unas elecciones generales. Así lo reconoció ayer el cabeza de lista después de que el partido consiguiese tres diputados que no le sirven para formar grupo propio en el Congreso y le condenan a incorporarse a la bancada del grupo mixto: dos por Madrid con Equo y uno por Valencia gracias a la coalición con Més Compromís. Durante la comparecencia posterior al cierre del escrutinio, Errejón también emplazó a PSOE y Unidas Podemos a negociar un gobierno progresista.

Tras formar coaliciones en distintas regiones -con formaciones como Equo, Compromís o la Chunta Aragonesista- y habiéndose presentado solo en 18 de las 52 circunscripciones en las que se divide el censo para intentar capitalizar el 70 por ciento del electorado sin restar al bloque progresista, Errejón consigue regresar al parlamento nueve meses después de renunciar a su escaño para concurrir a las elecciones autonómicas del pasado mayo por la Comunidad de Madrid. Lo hace también tras una amarga ruptura con Unidas Podemos, el partido que fundó junto a Pablo Iglesias.

El candidato de Más País también apeló directamente al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. "¿Mereció la pena repetir las elecciones?", preguntó Errejón durante su comparecencia aludiendo al socialista. "Espero que no haya nadie tan irresponsable para llevarnos a otras elecciones", dijo después. Errejón aseguró a eso de las once y media de la noche que todavía no había hablado con ningún líder político, tampoco con su antiguo compañero de partido, Pablo Iglesias, pero se mostró predispuesto a negociar desde hoy mismo.