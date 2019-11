Feijóo acusa a Sánchez de "sobrepasar la frivolidad de Zapatero"

El presidente del PPdeG y de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, despidió la campaña en Vigo -también estuvo en A Coruña- volviendo a pedir la unión del voto de la centroderecha y arremetió duramente contra el actual presidente del Gobierno en funciones. "Comparar a Felipe González con Pedro Sánchez es una broma. Sobrepasa la frivolidad de Zapatero". También analizó la actualidad local, como la llegada del AVE, la subestación de PSA-Citroen y el Corredor Atlántico de mercancías.

"Este es el peor Partido Socialista que yo he conocido. La situación económica me recuerda a la de Zapatero. En lo económico, Sánchez se parece cada vez más a él", pronunció Feijóo en un acto ante empresarios vigueses, al que acudió acompañado de Javier Guerra, candidato popular al Senador por la Provincia de Pontevedra, María Ramallo y Diego Gago, candidatos al Congreso, o Corina Porro.

Feijóo declaró que "estamos intentando ocultar la realidad, hablando de otras cosas y relativizando todo lo que sucede": "Este Gobierno agrava los problemas económicos, sociales y territoriales de este país". Por eso, aprovechó la coyuntura para pedir "un cambio", porque "si no lo hay, la situación de Vigo, Galicia y España va a ir a peor". Y, con tal motivo, recordó que el "mayor recorte" son los "700 millones" que "deben" a la autonomía.

Por ello, se mostró "convencido" de que mañana "va a haber más votos por el cambio que por mantener lo que tenemos". Insistió en no fragmentar el voto "entre tres", con los "partidos que se dicen de centroderecha". "Si volvemos a dividir, ganarán los que nos quieren dividir. Si no dividimos, ganaremos a aquellos que nos quieren dividir. De cada tres palabras que dice el PSOE una es Vox". Y repitió varias veces: "Nosotros nos dedicamos a gestionar los problemas de la gente, no a crearlos".

Hacia el final de la ponencia, y ante la pregunta de alguno de los asistentes, abordó temas más próximos, como la llegada del AVE. "Parece el Ave María Purísima", ironizó. Constató que las infraestructuras gallegas no son una "prioridad" y no están en el "radar" para el Gobierno de Sánchez y para ello aludió que el tramo del AVE entre Vigo y Ourense "no está en el mapa" de Adif. También calificó de "injusto" que la subestación eléctrica para PSA-Citroen esté "parada". Por último, se refirió al estancamiento de la autovía Vigo-Porriño y se empeñó en la necesidad de "reactivar" el Corredor Atlántico de mercancías "de la misma forma y a la misma velocidad" que el Corredor Mediterráneo.