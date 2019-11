Sánchez reconoce que fue un error atribuirse el control de la Fiscalía y lo achaca al cansancio

El presidente Sánchez rectificó ayer sus manifestaciones sobre el control de la Fiscalía desde el Ejecutivo y reconoció que no fue "preciso" al arrogarse los méritos de la posible entrega a España del expresident Puigdemont. El líder del PSOE achacó su error al cansancio de la campaña y lo contrapuso con el respeto que, dijo, viene mostrando su Gobierno hacia la autonomía del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial.

El jefe del Ejecutivo en funciones asumió ayer como un error su insinuación de la víspera sobre el control del Ministerio Público, que provocó un aluvión de críticas sobre él desde todas las instancias políticas, desató el malestar de los fiscales y obligó a la Fiscalía General del Estado a defender en un breve comunicado su "autonomía funcional".

"El nombramiento de la Fiscalía depende del Gobierno de España efectivamente, pero es autónoma", matizaba ayer Sánchez en una entrevista en LaSexta, tras reconocer que la víspera no fue "preciso" en las manifestaciones en RNE que desataron la polémica. "Son muchas entrevistas, muchas horas frente a un micrófono, frente a una pantalla", se justificó el presidente en funciones.

Al contexto de la campaña atribuyó también el compromiso de "traer a Puigdemont a España" que lanzó en el debate televisivo de los líderes de los cinco partidos, el lunes pasado. "Son expresiones que se utilizan en los debates electorales", se excusaba ayer. Su propósito era, apuntó, dejar constancia de que el Ejecutivo se compromete "a ayudar a la Fiscalía a que estos líderes independentistas vuelvan a España y rindan cuentas ante la Justicia".

Sánchez invocó en su defensa su actuación en el tiempo que lleva al frente del Gobierno, en el que "ha respetado tanto la autonomía de la Fiscalía como la independencia del Poder Judicial".

La entrevista televisiva fue grabada y en estudio, después de que la Junta Electoral Central le abriera un expediente sancionador por utilizar el escenario institucional de la Moncloa para otra en la misma cadena en la que el árbitro de la campaña considera que se introdujeron mensajes electorales.

La rectificación de Sánchez no consiguió desactivar que lo dicho la víspera se convirtiera en asunto de la campaña. En un mitin en Bilbao, Pablo Iglesias incluso parodió al presidente en funciones e imitó su voz en la frase origen de la controversia: "¿Pero quién controla la Fiscalía?". El líder de Unidas Podemos atribuye el error del candidato socialista a las dificultades que está detectando para mejorar el domingo sus resultados de abril. "Dijo cosas raras que le han hecho meter la gamba hasta el fondo en campaña y pedir entrevistas de última hora a ver si levanta la cosa", apuntaba irónico Iglesias en medio del regocijo de los asistentes al mitin. "Redondo (jefe de Gabinete del presidente) ya no sabe dónde meter la cabeza", señaló el candidato de UP.

Pablo Casado considera que las manifestaciones de Sánchez causan "un daño tremendo" al Ministerio Público. El jefe del Ejecutivo rectifica "tarde y con la boca pequeña", solo movido por la "respuesta indignada de los fiscales" , afirmaba ayer el líder del PP.