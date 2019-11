Rivera tiene un"plan B"

Del más del 30 por ciento de indecisos que, de media, detectan los sondeos, hay un 13 por ciento que, al menos en abril, resolvió sus dudas el mismo domingo de las elecciones. Lo apretado de los resultados que anticipan esos mismos sondeos obliga a los cabezas de cartel a pescar en el río de los dubitativos, cuya decantación final puede marcar la diferencia entre salvarse o sucumbir.

Porcentajes al margen sobre el alcance del retroceso, hay coincidencia en que Albert Rivera es ahora el candidato predestinado al hundimiento de la noche electoral. El líder de Ciudadanos comienza a asumir esa posibilidad y se abre a opciones alternativas, incluso aquellas que tras los comicios de abril descartó de forma radical, como abstenerse para abrir paso a un Ejecutivo de Pedro Sánchez en solitario y en minoría.

Rivera devuelve así a Ciudadanos a la condición de partido útil que en 2016 jugó a dos bandas, primero junto al candidato socialista en su investidura fallida y, tras la repetición electoral, facilitando que Rajoy fuera de nuevo presidente. Su "plan A" es sumar con el PP -y con Vox, aunque no los cite- para desalojar a Sánchez de La Moncloa. Ante la dificultad de alcanzar ese objetivo, ayer, en un desayuno organizado por Europa Press, trazaba su "plan B" para abrir paso a Sánchez y evitar una tercera llamada a las urnas.

"Si no tenemos mayoría no podemos enfadarnos y no respirar. La diferencia entre Casado, Vox y yo es que yo estoy dispuesto a trabajar en el gobierno y en la oposición", anticipa recolocándose ante lo que venga. Su objetivo es convertirse en "actor imprescindible" en el nuevo escenario político, un papel que ya jugó antes de intentar el sobrepasar al PP en horas bajas. Y un cometido que Ciudadanos podría asumir aunque solo quedara con una veintena de los 57 diputados que tuvo en la legislatura frustrada, algo a lo que apuntan algunas encuestas.

El anuncio de Rivera de que ahora sí está dispuesto a abrir paso a Sánchez tiene así una doble intención. Por un lado, intenta atraer a aquellos indecisos que empiecen a verlo como una vía de salida al bloqueo y que contribuyan a amortiguar la caída y tomar posiciones. La segunda intención de Rivera, con la vista ya puesta en el día después, es tomar posiciones ante la posibilidad de que su contribución, aunque pequeña, pueda resultar decisiva para salir del marasmo político que, todo apunta, persistirá tras el domingo.

Tras anunciar su "plan B", Rivera, quien asegura que tampoco será un problema para su partido después del domingo, viajó en moto de Madrid a Valladolid, una forma dinámica de autentificar el "España en marcha" que lleva como lema de campaña.

Pese a los requirimientos de Sánchez, Casado insiste en rechazar la abstención de su grupo para suplir las insuficiencias del PSOE y que haya un nuevo Gobierno. Saber que Rivera se ofrece ya para ese cometido alivia al PP ante la amenaza de verse obligado a asumir el mismo papel que el PSOE desempeñó con Rajoy. "Ciudadanos y Podemos ya han avisado de que investirían a Pedro Sánchez si gana las elecciones", explicaba ayer antes de garantizar firmeza en su propósito de no facilitar en ningún caso la investidura del candidato socialista. "Comparsas son otros. Nosotros a liderar España", jalea el presidente popular en sus últimos mítines.

Por otra parte, Iñigo Errejón propone tocar la cartera de los diputados para ablandar voluntades y desincentivar la tentación de persistir en el bloqueo. El candidato de Más País -convencido de que su formación alcanzará los quince escaños, el triple de la media de los sondeos- propone congelar los sueldos de los diputados mientras no haya Ejecutivo. "Estoy convencido de que así veríamos que los cálculos de partido dejan paso a una mayor generosidad" y se conseguirá "salir del bucle", sostiene el antiguo "número dos" de Podemos.