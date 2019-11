Presidente de la Xunta y del PPdeG

-Lo primero, dejar las cosas claras. Ningún político puede saltarse la ley y no puede haber equidistancia. El PSOE dice que hay que cumplir la ley y gobierna en todas las instituciones que puede en Cataluña con quienes la incumplen: Barcelona, diputación de Barcelona, Badalona... La equidistancia entre cumplir la ley y no cumplirla no puede estar patrocinada por el partido que gobierna. Luego, tenemos que seguir hablando entre los partidos para ver qué soluciones adoptamos. Cuando escuchamos que hay que aplicar Ley de Seguridad Nacional, ¿acaso no se está aplicando?