"Hay que advertir a Torra y si sigue incumpliendo los parámetros legales, hay que aplicar el 155 en Cataluña"

- ¿Qué solución propone para el conflicto en Cataluña?

-Lo primero, dejar las cosas claras. Ningún político puede saltarse la ley y no puede haber equidistancia. El PSOE dice que hay que cumplir la ley y gobierna en todas las instituciones que puede en Cataluña con quienes la incumplen: Barcelona, diputación de Barcelona, Badalona... La equidistancia entre cumplir la ley y no cumplirla no puede estar patrocinada por el partido que gobierna. Luego, tenemos que seguir hablando entre los partidos para ver qué soluciones adoptamos. Cuando escuchamos que hay que aplicar Ley de Seguridad Nacional, ¿acaso no se está aplicando?

- ¿Debe aplicarse el artículo 155?

-Antes hay que advertir a [Quin] Torra. Y si tras el requerimiento formal, sigue incumpliendo todos los parámetros legales y de convivencia, hay que aplicar la Constitución, pero con graduación.

- Casado le preguntó a Sánchez cuántas naciones hay en España. ¿Cuántas hay, según usted?

-Hay una.

- ¿Galicia no es una nación?

-Es una nacionalidad histórica, no lo digo yo, lo han dicho millones de españoles cuando refrendaron la Constitución. Los gallegos estamos muy a gusto dentro de la nación con nuestra singularidad de nacionalidad histórica.

- ¿Por qué expuso una agenda gallega de reclamaciones al futuro Gobierno, algo que no hizo en sus diez años de mandato cuando también hubo incumplimientos, por ejemplo, de Mariano Rajoy?

-Es la primera vez que un presidente del Gobierno nos trinca el dinero a las comunidades, que son 700 millones en el caso de Galicia. Es el mayor atentado contra el Estado autonómico y el mayor recorte de servicios públicos que he visto. Además, se nos caen Alcoa, As Pontes, Ence... y en época electoral, ni una solución. ¿Qué ocurrirá si gobiernan? ¿Cerrarán As Pontes, Alcoa y Ence?

- As Pontes no la cierra el Gobierno. La compañía alega el precio de las cuotas de emisión de CO2.

-¿Cómo que no? Hay 82 centrales térmicas en Alemania. Los costes de emisiones de CO2 son los mismos que aquí. ¿Quién paga la diferencia? El Gobierno alemán. ¿Quién se niega a hacerlo en España? El Gobierno español.

- ¿Es justo que sea el contribuyente y no la empresa quien afronte esos costes por contaminar?

-No pueden. No se les puede obligar a las empresas a tener pérdidas cada mes. Además, es un error estratégico. ¿El Gobierno puede garantizar el suministro energético en España sin ninguna central térmica? Me parece muy arriesgado asegurarlo.

- Seguro que esta pregunta no se la esperaba: ¿va a presentarse a la reelección el año próximo?

-Como no me la esperaba, tengo que pensar la respuesta (ríe).

- ¿Tiene una decisión tomada?

-No suelo decidir las cosas antes del plazo en que me toca hacerlas públicas. En este momento, para Galicia lo mejor no es saber quién se presenta por el PP [en las autonómicas], sino que salga un Gobierno de España que respete a Galicia.