Feijóo compara la gestión de Sánchez con la de Zapatero antes de la crisis

El PP gallego resucitó ayer la figura el expresidente del Gobierno y exlíder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que entre 2008 y 2011 se resistió en reconocer la crisis que devastó la economía mundial. El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, lo comparó con el actual titular del Gobierno en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez. De permanecer este en el poder cuatro años, España se enfrentará a un "profundo deterioro y a a una gran recesión".

Feijóo intervino ayer en un mitin de su partido en Lugo, donde alertó de que "España no puede esperar cuatro años para cambiar de gobierno" y menos con un Sánchez que "se parece demasiado" en su gestión ante la desaceleración económica actual a Zapatero en 2008. Aunque reconoció que el Gobierno socialista no es el responsable exclusivo de la coyuntura, sus políticas "no están ayudando nada".

Feijóo denunció que Galicia "no es ajena" a los problemas económicos y puso como ejemplo la incertidumbre para la central térmica de As Pontes y la planta de Alcoa en la Mariña lucense. Sobre este último asunto, el líder del PPdeG prometió que su formación presentará una solución si logra llegar a la Moncloa. "El próximo domingo, ganando el PP, el primer responsable soy yo y asumo esa responsabilidad", expuso en un acto en el que intervinieron José Manuel Barreiro y la presidenta provincial de la formación, Elena Candia.

"Alcoa es para Lugo lo que Citroën es para Vigo", comparó sobre la importancia de la planta de Cervo antes de recordar que en abril Pedro Sánchez se comprometió a ofrecer un nuevo estatuto para las compañías electrointensivas y que todavía no se conoce. "Galicia no puede permitirse perder esta fábrica porque A Mariña estaría en una situación de bloqueo y la provincia de Lugo tendría el batacazo más importante en su industria en décadas", declaró en el mitin.

Además, alertó del riesgo de que se mantenga el bloqueo político tras el domingo, una circunstancia que pondría en riesgo la economía. "No hay país que resista dos años seguidos en campaña electoral porque la vida no se paraliza aunque los partidos no se entiendan entre sí", advirtió, según informa Efe.

Como solución, pidió concentrar el voto de centroderecha en el PP porque "si el voto va unido" desalojar a Sánchez de la Moncloa es posible y si no, las cuentas "no van a dar".

También lamentó que no exista plena garantía al derecho de voto en Cataluña, ante la posibilidad de que se produzcan protestas durante la jornada de reflexión o de votación, en las que, aseguró, la Generalitat no prohibirá manifestaciones.