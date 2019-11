Sánchez llama "a concentrar el voto" en el PSOE "para que haya un Gobierno fuerte"

"De esta tiene que ser sí". Pedro Sánchez abrió con estas palabras el mitin central de campaña del PSOE en Asturias ante las tres mil personas que llenaron ayer el pabellón central del recinto ferial de Gijón. El presidente en funciones apura la campaña más corta de la democracia, que ayer le llevó a Valladolid, Badajoz antes de cerrar la jornada en Asturias, con un mensaje inequóvoco: "Hay que concentrar el voto progresista en el PSOE para que haya un Gobierno fuerte ante la extrema derecha".

Los socialistas tocan a rebato y apelan tanto al voto útil como a la movilización del electorado progresista ante la tendencia apuntada por las últimas encuestas, que preven una recuperación del centro derecha con el subidón incluido de Vox.

Pedro Sánchez, Adriana Lastra y el presidente asturiano Adrián Barbón lanzaron repetidos llamamientos a la participación en las urnas el próximo domingo. Tienen claro que una mayor abstención podría desequilibrar la balanza y disparar los escaños de los tres partidos de la derecha. "Están haciendo una campaña en Twitter de supuestos desencantados de la izquierda. Hay que decirles "yo sí voto" ante esa campaña de desmovilización", planteó un Pedro Sánchez cuyo rostro dejaba entrever el desgaste de toda campaña electoral, por corta que sea, acaso porque se trata de la tercera en medio año.

"El único proyecto del resto de partidos es frenar al PSOE", sostuvo el presidente en funciones, que justificó la apelación socialista al voto útil. "Hay que concentrar todos los votos en el PSOE porque necesitamos un Gobierno fuerte. Se trata del PSOE contra el bloqueo de todos", reiteró el líder socialista, que no dudó en dirigir el foco al efecto Vox y al efecto que el partido de Abascal ha provocado, a su juicio, en los dos partidos del centro derecha. "En el debate me costaba ver a su candidato en color porque representa la España en blanco y negro que no va a volver. Pero lo peor fue el silencio del PP y de Ciudadanos, la derecha acobardada ante una ultraderecha agresiva", manifestó un Sánchez que puso en duda varios de los postulados defendidos por Abascal en el debate electoral y en todos los mítines de su campaña. "Para ser un partido que se declara constitucionalista, quiere acabar con las autonomías e ilegalizar el aborto y la ley contra la violencia de género".

El presidente en funciones no esquivó uno de los asuntos centrales de esta campaña, Cataluña, y quiso subrayar el papel que puede desempeñar su partido frente a las opciones del que lidera Pablo Casado. "En Cataluña se reparten 48 escaños en las elecciones generales y el PP con uno querría salvar a los catalanes pero es que los catalanes no quieren ser salvados por el PP. Eso debería mover a su reflexión y a la autocrítica", valoró Pedro Sánchez.

El presidente en funciones condensó en once minutos un mensaje en el que insistió en la necesidad de que el 10N las urnas aporten estabilidad al país, un mensaje que no estuvo exento de dosis de optimismo. "Tengo dos noticias, una buena y otra mala. La mala es para la derecha porque el 10N todos los progresistas nos vamos a movilizar y la buena es para España, porque vamos a romper el muro del bloqueo". Sánchez fio al resultado que salga de las urnas la solución a algunos de los principales problemas. "Vamos a subir las pensiones, gestionar una transición ecológica justa, defender la industria. Hace falta estabilidad para de una vez por todas aprobar el estatuto del consumidor electrointensivo", garantizó Sánchez.