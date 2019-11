Rajoy pide no volver a "tirar el voto" porque "es preciso un cambio"

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, regresó a Vigo, acompañado del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para un acto de campaña electoral en el que ambos siguieron el mismo discurso y cerraron filas. "No volvamos a tirar el voto. El cambio es preciso y necesario para no volver a las andadas. No nos lo merecemos", asintió el exmandatario popular, que fue el encargado de poner el broche final al mitin.

El mitin en el Auditorio Mar de Vigo comenzó con retraso, debido al paseo vespertino que el líder gallego y el expresidente dieron por la ciudad de Pontevedra. Mientras tanto, el acto fue amenizado con, literalmente, "canciones que nunca pasaron de moda", como "Fiebre de sábado no noche". Segundas lecturas aparte, ambos fueron recibidos con una sonora ovación entre una multitud de alrededor de medio millar de banderas azules.

Rajoy, de magosto electoral en Pontevedra. // P. Pedrido

Rajoy empezó repasando su currículo y sus vínculos con Vigo para arrancar manifestado que "durante 38 años el PP ganó todas las elecciones que se celebraron en la provincia de Pontevedra". "Os digo que el próximo domingo volveremos a nuestro sitio", agregó. "Yo creo que hay una gran mayoría de españoles que quieren que se produzca un cambio de gobierno. Pero solo hay una alternativa para ese deseo. Y todo el mundo lo sabe. Pero, por si acaso, hay que explicarlo. La única alternativa a lo que hay es un gobierno del PP. Para eso es necesario que el voto se concentre. Porque hay algunos votos que pueden servir para dar un gusto al cuerpo, pero no se trata de eso. No volvamos a tirar el voto", expresó haciendo referencia a los otros partidos, Ciudadanos y Vox, que compiten por los electores de la derecha. Y matizó: "El interés general de España es lo que me mueve a venir aquí a pedir el voto popular". Por último, y para el delirio de los asistentes, puso a Feijóo como ejemplo de gestión: "En la Xunta tenemos un presidente que no lo hay en ningún otro lugar de España".

Precisamente, el presidente de la comunidad gallega, que cedió el último turno de palabra a Rajoy, incidió en los mismos temas y se refirió varias veces a Pedro Sánchez como el "astronauta". "Si yo fuese del PSOE, no me atrevería a pedir el voto. Tendría que pedir disculpas". "Si votamos a Vox y Ciudadanos, volverán a no dar las cuentas. El próximo domingo solo hay dos opciones: Sánchez o un gobierno del PP", repitió incansablemente, aunque de maneras distintas, también en gallego: "Como dixo Fraga, xuntos vamos a máis e divididos vamos ao carallo".

Asimismo, culpó al actual Gobierno en funciones de la desaceleración económica o del problema catalán, el cual llevó a su terreno y localizó: "De la misma forma que ocurrirá con Cataluña, los vigueses algún día tendrán un gobierno que se merezcan".

Rajoy y Feijóo estuvieron franqueados por toda la militancia viguesa. Y, particularmente, por la candidata popular al Congreso de los Diputados por la provincia de Pontevedra, María Ramallo, el candidato al Senado, Javier Guerra, y la delegada de la Xunta en Vigo, Corina Porro, que fue la encargada de dar la bienvenida a sus compañeros de partido.

El cabeza de lista del PP por Pontevedra para el Senado, Javier Guerra, fue el segundo en intervenir. Curiosamente, el celebrado el Auditorio Mar de Vigo fue el primer mitin en el que Guerra coincide con Feijóo y Rajoy desde que vuele a la primera línea del partido después de estar años apartado. "Mariano, lo siento mucho, pero siempre serás presidente", espetó. A continuación, centró su discurso en los problemas que acechan a la ciudad y concluyó diciendo que "si el domingo no votamos a un partido previsible, el PSOE nos llevará a la ruina por tercera vez".

María Ramallo siguió en la misma línea de su compañero: "Esta provincia no ha tenido una buena noticia desde hace un año y medio. Las elecciones generales van a marcar, sin duda, el futuro de Vigo, de Pontevedra, de Galicia y de la España que todos queremos". Se despidió, al igual que sus superiores, solicitando "la concentración del voto", convencida de que el 10 de noviembre los populares tendrán "su mejor noche". Justamente, la canción que puso el punto y final al encuentro en el auditorio vigués.