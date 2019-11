Pablo Simón "Los dos polos, Podemos y Vox, fueron los más nítidos en sus mensajes"

Pablo Simón (Arnedo, La Rioja, 1985) es politólogo y profesor en la universidad Carlos III de Madrid. Escribe sobre partidos y sistemas electorales y es editor del portal Politikon. Su presencia en radio, televisión y prensa lo ha convertido en uno de los analistas políticos de referencia de nuestro país.

-¿Cuál de los cinco partidos movilizó mejor a sus votantes en el debate del lunes?

-Quien tuvo un mensaje más nítido fue, por un lado, Unidas Podemos, porque Iglesias es bastante eficaz en ambientes de plató televisivo. Y por otro, Vox. Abascal, que tuvo un tono importante, pudo manejar sus temas prácticamente durante todo el debate. Los dos polos fueron los más nítidos.

-El día y la noche, nada menos.

-Iglesias fue el más habilidoso. Si tocaba hablar del problema territorial, lo giraba hacia la España vacía. Con las políticas sociales sacaba más pecho, hablando de la violencia de género. Hubo un momento en el que cometió un error, cuando confundió manadas con mamadas y eso le hizo perder los nervios. Por otro lado, Abascal estuvo muy eficaz con sus mensajes. Claramente, ya ha hecho el giro hacia la extrema derecha. En el sentido de insistir en la antiglobalización, las élites, la inmigración? No fue confrontado por ningún partido, más allá de un enfrentamiento puntual con Iglesias. Nadie le hizo caso a Vox y pudo campar a sus anchas planteando sus temas. El peor momento fue cuando confrontó con Iglesias el terrorismo de ETA, aunque se zafó como pudo.

-Por contra, ¿también hubo alguna oportunidad perdida?

-La de Rivera.Necesitaba el debate a toda costa para reponerse. Y no lo consiguió, aunque estuvo correcto, sin cometer errores. Sin embargo, al no conseguir despuntar, le va bien a Casado, porque sus discursos eran en algunos momentos indistinguibles. Tampoco confrontó con éxito a Abascal, con el que compite en votantes. Después de esto, tiene más difícil revertir la situación, porque el electorado de Ciudadanos es indeciso e infiel. Esto no le termina de ayudar. Intentó romper el marco en varias ocasiones, pero fue en general bastante plano. Por momentos, intentó volver al primer Ciudadanos, el que confrontaba el bipartidismo, pero ese viraje resulta complicado después de los últimos meses.

-¿Le sorprendió la actuación de algún candidato?

-Sánchez estuvo más a salvo que en el debate de abril. Tenía muy claro qué líneas quería mantener y no se salió del guion; tuvo estatura presidencial. El problema es que estuvo hablando solo. En ningún momento confrontó en ninguno de los temas más importantes. Mantuvo una ambigüedad calculada. Casado, el que queda, salió con mucha energía y fue de más a menos. En el primer bloque estuvo más potente que al final. Se fue desfondando. No termina de transmitir suficiente solvencia.