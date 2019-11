Un CDR en prisión: "Lo que me comentó es que venía de arriba, de Presidencia, de Torra"

Ferran Jolis, uno de los miembros del Equipo de Respuesta Táctica (ERT) en prisión procesados por terrorismo, declaró ante el juez Manuel García-Castellón que otro de los CDR radicales imputados, Xavier Duch, le contó que los planes de asaltar el Parlament catalán venían "de arriba". "Lo que me comentó es que venía de arriba, de Presidencia, de Torra y de no sé qué movimiento, y que querían quedarse dentro del Parlament y tener las comunicaciones aseguradas", cuenta. En otro momento del interrogatorio del teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, Jolis -uno de los creadores de estos grupos- dice también que él no conocía la fecha del 'día D': "Esto es algo que era del 'president', no tenía ni idea.

El sumario detalla varios momentos en los que menciona al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a su sucesor, Quim Torra. Además de atribuirles "una red de comunicación propia", identifica a Puigdemont como"Lisa" y a Torra como "Gandalf" y señala que el objetivo de los radicales independentistas presos contaba con el beneplácito de la Presidencia de la Generalitat.

Respecto a su papel en este intento de asalto, Jolis -que colaboró con el CDR por sus conocimientos informáticos- subrayó ante el magistrado que no quiso participar en la acción. "Me preguntaron si sería posible y yo solo lo pensé", explica. En su declaración ante la Guardia Civil, Jolis declaró que avisó de que se necesitaban dos emisores y un receptor potentes y exigió conocer a las personas de las que procedía el encargo "para asegurarse de que sus intenciones eran reales", pero nunca volvió a tener noticias. La idea era "poder aguantar al menos una semana con el Parlamento asaltado, denominando el inicio de esta toma del citado Parlamento como día D".

Jolis tampoco arroja mucha luz sobre el CNI catalán: "Algo me suena, es un poco confuso. El encargo de las antenas [en las que sí admite participar] me parece recordar que era del CNI catalán y todo el tema que se juntaba con el president Torra. (€) Lo del Parlament supongo que lo va a pagar los del CNI. Me dijeron, no se preocupe que dinero hay".

En cualquier caso, el imputado trata de poner distancia con los hechos de los que le acusan. En un momento dado, incluso, el fiscal llega a preguntarle ante su aparente intención colaboradora que si no pensó en llamar a la Policía: "La verdad lo pensé, por un momento sí, pero luego pensé que no". "Usted se presta y hace un croquis", le acusa en fiscal en otro momento, a lo que Jolis trata de escabullirse: "Pero porque iba a cobrar".



Escarceo seductor

Al acusado -que intenta justificarse señalando que a veces no sabe "decir que no"- también le inquieren sobre una conversación Mireia Bosa, su pareja semetimental, en la que Jolis cuenta que "se está jugando el culo, porque si lo pillan le van a meter terrorismo y banda organizada".

En este punto, Jolis pide que se le informe de cuándo fue esa conversación, a lo que Carballo le responde que el 30 de octubre de 2018. "Eran cuando empezaba la relación con mi mujer. Nos conocimos el 31 de agosto, si no me equivoco esos fueron los días en los que nos acostamos por primera vez", desliza, ante lo que el fiscal insiste y le pregunta si estaba jactándose para sacar pecho con ella. "Le dije eso a mi mujer... Pues no sé, una tontería, porque no lo pensaba", zanja.