Bescansa alerta del riesgo de terceras elecciones, "si no se vota diferente"

La candidata de Más País-Equo al Congreso por la provincia de A Coruña, Carolina Bescansa, alertó ayer sobre la posibilidad que existe de que haya unas "terceras elecciones" si no se vota "diferente" a como se votó en los comicios de abril.

"Si no cambiamos el voto, las cosas no van a cambiar" porque, a su juicio, el escenario actual entre el PSOE y Podemos es "el mismo" que el que se abrió tras los comicios de abril, que no permitieron la conformación de un Gobierno progresista, apuntó en la capital gallega.

En opinión de la cabeza de lista de Más País por A Coruña, la solución al bloqueo está en dar apoyo a su candidatura que es la que podría abrir puentes de "diálogo" entre los partidos de izquierda.

Bescansa presentó ayer las "diez propuestas urgentes" que tiene su formación "para Galicia" y que suponen "la base" de su programa electoral en la Comunidad que busca "la mejora inmediata de las condiciones de vida en el país".

Entre sus propuestas destaca la creación una "oficina de anticorrupción sanitaria" que vigile los procesos de contratación de los servicios en la sanidad.

Asimismo, desde Más País proponen la "transparencia y gratuidad de la AP-9", la puesta en marcha de un "plan integral de acompañamiento a la industria" o la creación de una "empresa pública de minería sostenible como garantía de protección" de los montes y las rías, entre otras propuestas.