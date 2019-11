La incógnita del día después

De izquierda a derecha, Cayetana Álvarez de Toledo (PP), Aitor Esteban (PNV), Iván Espinosa (Vox), Irene Montero (UP), Gabriel Rufián (ERC), Inés Arrimadas (Cs) y Adriana Lastra. // FDV

Aunque el inicio de la campaña obligue a poner el foco en la noche electoral del 10N, la mirada se desvía con facilidad al día siguiente. La incógnita de qué harán ahora con los resultados, después de que no sirvieran los de julio, obliga a los candidatos a despejar sus vínculos futuros, aunque no mucho porque todavía falta saber con qué capital de votos se sentarán a la mesa de negociar.

PSOE y Unidas Podemos, sobre los que recae la responsabilidad compartida de la vuelta a las urnas por su incapacidad para alcanzar un acuerdo, son los que parecen más obligados a hablar de qué ocurrirá a partir del 11 de noviembre. En el primer día de campaña, pese a ser festivo, Pablo Iglesias calentó desde hora temprana Twitter con su ya conocida advertencia de que el socio que quiere Sánchez es el PP de Casado. Apuntalaba lo dicho con dos portadas de periódicos conservadores que aluden a un combinado del bipartidismo como salida al bloqueo que genera la fragmentación política.

Dos horas después, el presidente que aspira a conservar el cargo contestó a Iglesias sin redes de por medio. "No vamos a hacer ninguna gran coalición con el PP", replicó a Iglesias en medio de una jornada a caballo entre Vitoria, Logroño y Pamplona. En un mitin en la capital alavesa redondeó la respuesta al instar a Iglesias a que aclare si "va a seguir bloqueando un Gobierno progresista por quinta vez". El intercambio tuvo su colofón con la contestación del líder de Unidas Podemos, esta vez ante un millar de personas, según propia estimación, asistentes a un mitin en Palma de Mallorca."A nuestros millones de votantes les digo: nosotros no vamos a regalar su voto, su voto es un mandato sagrado para estar en el Gobierno cambiando las cosas en este país", aclaró Iglesias. Es decir: o coalición o nada.

De lo digital a lo real y con miles de kilómetro de por medio, Sánchez e Iglesias reeditaron ayer el cruce de invectivas que, como el Tenorio en Difuntos, ya es todo un clásico desde el desencuentro de julio. Solo cambia el contexto, una campaña que, a la espera de que el debate del lunes pueda tener algún efecto, discurre por caminos previsibles, que en nada contribuyen a disipar el hartazgo de los destinatarios de tanto mensaje conocido.

En la "gran coalición" encontró Pablo Casado la rendija para colarse en un combate a dos que amenazaba con dejar en segundo plano al resto de los candidatos con la campaña recién estrenada. El líder del PP nunca mostró intención alguna de pactar con el PSOE y solo se abre a "acuerdos de Estado", siempre posteriores a que el socialista consiga formar Gobierno. Pero el hecho de que lo descarte como socio es para ya para Casado un aviso de lo que vendrá. "Desde hoy Sánchez ha dejado claro que ya ha elegido socio, otra vez Podemos y los nacionalistas. Quien no quiera que Torra, Junqueras y Otegi manden en España solamente puede votar al Partido Popular", sentenció también en Vitoria.

Pablo Casado aprovechó el telón de fondo de Halloween para reprochar a Pedro Sánchez que "después de varias semanas mostrando su truco, ahora muestra su trato" y apuró la oportunidad al anticipar que el presidente en funciones quiere volver a "disfrazarse de Frankenstein". Por un momento revivió de nuevo la imagen, tan provechosa para la derecha, acuñada por el socialista Rubalcaba para dibujar un Ejecutivo hecho a retales y de dudosa viabilidad biológica.

Ciudadanos se anuncia ahora como la pieza clave para eludir un nuevo bloqueo, aunque no dice con qué combinación. En Málaga, Albert Rivera se echó al monte de las metáforas y publicitó a su partido como "la llave del cajón de los sueños, de las reformas". Hay otro cajón, "el de las cargas burocráticas, las subidas fiscales, los gastos disparatados, el de los chorizos y la corrupción" de cuya llave quiere deshacerse. En medio de tanta incertidumbre sobre lo que traerá el día después, hay quien no deja lugar a dudas. "Estamos dispuestos a bloquear otra vez con tal de que no gobierne el PSOE", incitaba al voto Santiago Abascal.