Sánchez, sobre el desafío catalán: "Haremos lo que tengamos que hacer"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo hará "lo que tenga que hacer" ante el independentismo y los disturbios que se han producido en Cataluña después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo del juicio del 'procés', a pesar de hacerlo "solos" y no contar con el apoyo del resto de partidos políticos.



"Nosotros estamos haciendo lo que queremos hacer y haremos lo que tengamos que hacer, que ya lo estamos haciendo solos, pero también pienso que menos mal que lo hacemos solos porque si con Rajoy en el Gobierno Cataluña se convirtió en una fábrica de independentistas, con estos tres en el Gobierno --PP, Ciudadanos y Vox-- tendríamos una factoría de independentistas", ha destacado Pedro en un acto de partido en Paraninfo de la Universidad de La Laguna.



Además, Sánchez ha afeado la actitud de los líderes del PP, Ciudadanos y Unidas Podemos con los que se reunió en La Moncloa para plantear soluciones ante la crisis catalana y tener una "respuesta unitaria" política frente a los separatistas. "Y fue salir de La Moncloa y ya pedían la dimisión del ministro del Interior, no pido que me apoyen, pero que apoyen al Estado", ha señalado Sánchez.



A pesar de que ha lamentado la actitud de Casado, Rivera e Iglesias, el candidato socialista a las elecciones generales del 10 de noviembre se ha comprometido a que va a seguir con "firmeza" defendiendo "siempre" la Constitución y ha vuelto a pedir la "unidad" de los partidos constitucionalistas para defender "la legalidad democrática sin sobreactuaciones y con proporcionalidad".



Pedro Sánchez también se ha referido a la exhumación del dictador Franco, y ha dicho que un país se construye con el perdón, pero éste, añadió, no puede ser producto del olvido y sí de la memoria.





Derogar la ley de violencia de género, la de memoria histórica o acabar con los abortos. Son las propuestas de la ultraderecha. Con ella pacta PP y CS.



Nosotros decimos progreso, estabilidad y coherencia, en favor de la justicia social, la limpieza y la convivencia.#AhoraUnidad pic.twitter.com/wS36A5pslr — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 26, 2019

El también secretario general del PSOE ha comenzado su discurso destacando que "desgraciadamente" hay elecciones el próximo 10 de noviembre por el "bloqueo" que se produjo tras los pasados comicios, y ha criticado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, porque saca el "trampantojo" de que lo que quiere Pedro Sánchez es gobernar con la derecha.Pedro Sánchez ha añadido que nunca ha gobernado con la derecha a pesar de haber podido hacerlo, y ha señalado que Pablo Iglesias ha votado con la derecha y la ultraderecha que mancilla la memoria de trece muchachas (las Trece Rosas).El presidente en funciones se ha referido asimismo al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para decir que pide utilizar en Cataluña procedimientos que no tienen que ver con la democracia, algo que, en su opinión, hace porque es un liberal, "Del presidente del PP, Pablo Casado, ha indicado que es educado porque no le insulta, pero no es moderado porque pacta con la ultraderecha, cuyo programa, ha añadido, es, así como con los abortos.Para Pedro Sánchez es "evidente" que votar a PP, Ciudadanos o Podemos llevará al bloqueo, y ahora, ha insistido, se necesita un gobierno para hacer frente a problemas como el