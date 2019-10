Feijóo: "Los políticos no pueden quedar impunes ante la ley; si la hacen, la pagan"

Feijóo: "Los políticos no pueden quedar impunes ante la ley; si la hacen, la pagan"

Las reacciones en Galicia a la sentencia del Supremo oscilaron entre las manifestaciones de respeto al pronunciamiento judicial y de satisfacción por no haber diferencias ante la ley y las acusaciones de que se trata de una resolución injusta y durísima que atenta contra la democracia y la política.

| Núñez Feijóo. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, considera que la sentencia del "procés" evidencia que los políticos "no pueden quedar impunes ante la ley" y que, en ese sentido, representa una reconciliación "con la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley" y una muestra de que "no hay ciudadanos de primera y de segunda". "Si un político la hace, la paga", insistió el líder gallego. Feijóo advirtió que a pesar de que el fallo "pueda gustar menos a unos y más a otros", se trata de una sentencia del Supremo que "cualquier demócrata tiene que acatar", sobre todo "los condenados" y los políticos, al ser "la primera vez desde hacía mucho tiempo" que en España se condena a representantes de este sector.

| Gonzalo Caballero. El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, manifestó su "respeto" a las decisiones judiciales del socialismo gallego, al tiempo que apeló a mantener abiertos los canales del diálogo político "dentro del marco constitucional" con el fin de tratar de buscar una solución en Cataluña. "Creemos en una España plural", dijo, para insistir en que es preciso el diálogo "entre distintas sensibilidades", al tiempo que resaltó la "importancia" de respetar el Estado de Derecho y la Constitución.

| Yolanda Díaz. En Común Unidas Podemos cree que la sentencia supone "el fin de un ciclo político" que, ahora, "no puede girar hacia el 155" ni hacia "las posiciones unilaterales" sino que debe centrarse "en el diálogo, la reconciliación y después la soluciones". Entre estas "soluciones", la candidata por Pontevedra Yolanda Díaz no concretó si su formación es partidaria de que los políticos condenados sean indultados. "Dentro de la legalidad, todas las que haya", indicó cuestionada sobre si apuesta por un indulto para los mandatarios. "Todo es posible, sabiendo que la sentencia no es firme, que se trabaje en las soluciones que sean posibles", declaró.

| Ana Pontón. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, realizó un llamamiento a una "rectificación política" por parte del Gobierno que surja del 10 de noviembre. La dirigente nacionalista mostró su "rechazo" al fallo del Supremo por tratarse de un juicio "injusto y desproporcionado" contra unas personas que van a ir a prisión "por defender ideas políticas". "La sentencia estaba escrita antes de empezar", añadió.

| Pedro Puy. El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, expresó el "máximo respeto" de los populares gallegos a la sentencia. "Vivimos en un Estado de Derecho en el que todos tienen que cumplir la ley", dijo. Y destacó que "uno de los pilares" del Estado de Derecho en España es "la separación de poderes", por lo que no es adecuado, desde ningún poder del Estado, "en este caso un legislativo autonómico", hacer otra cosa que "acatar una sentencia unánime". Además, el dirigente popular hizo hincapié en que la sentencia "restablece la idea de que en un Estado de Derecho nadie puede ir contra la ley".

| CEG. La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) mostró su "respeto total y absoluto" a los tribunales e instituciones del Estado. En un comunicado, la patronal gallega asegura que la democracia y el principio de legalidad son inseparables por lo que "el marco constitucional debe ser el ámbito en el que se desarrolle la normalidad política y económica dentro del Estado de Derecho".

| Común da Esquerda. El grupo parlamentario Común da Esquerda, a través de la diputada Luca Chao -miembro de Podemos-, indicó que es "un día triste para la democracia y la política" debido a la "sentencia durísima" contra los líderes políticos del procés "que no va a resolver el problema". Además, la parlamentaria manifestó que el indulto es "una opción que hay que valorar". Anova y En Marea también se expresaron en parecidos términos, censurando que se intenten resolver problemas políticos mediante los tribunales y advirtiendo de que la democracia muestra sus límites en el momento que se desafían los intereses de las élites centralistas.