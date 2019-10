Concentraciones en ciudades gallegas contra la sentencia

Centenares de personas secundaron las protestas convocadas por la plataforma "Galiza con Catalunya" en varias localidades gallegas tras la sentencia del proceso independentista catalán.

Las concentraciones se celebraron a las 20.00 horas en las siete ciudades gallegas, así como en Burela (Lugo) y Redondela (Pontevedra). Unas protestas que coincidieron con las movilizaciones convocadas por el por 'Tsunami Democràtic' como respuesta al fallo judicial.

En Vigo, al grito de 'Presos políticos, libertad', 'No, no, no, no a la represión' y 'El referendo es democracia' unas 100 personas se manifestaron en la Farola de Urzáiz portando banderas independentistas gallegas y catalanas. Asistió el concejal del BNG en la ciudad olívica, Xabier P. Igrexas.

En A Coruña, más de 200 personas se concentraron ante la Subdelegación del Gobierno para reclamar la libertad de los "presos políticos". Allí, corearon proclamas como "Galicia y Cataluña solidaridad", "Estado español, Estado represor" o "Democracia es libertad".

En Santiago de Compostela fueron unas 400 las personas que acudieron a la Praza do Toural para mostrar su solidaridad con los condenados por el proceso soberanista catalán. Entre los participantes, que portaban banderas independentistas gallegas y catalanas, estaba el escritor Suso de Toro, y cargos del BNG, como las diputadas autonómicas Olalla Rodil y Montse Prado.