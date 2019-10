Sánchez se compromete a revalorizar las pensiones con el IPC en diciembre

Revalorizar las pensiones en función del IPC el próximo mes de diciembre, aunque el Gobierno esté aún en funciones, es la medida más destacada del adelanto del programa electoral socialista hecho ayer por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

En total, han sido 35 las medidas anunciadas por el líder socialista, entre ellas, subir el salario mínimo hasta 1.200 euros de modo progresivo, acabar con los aspectos "más lesivos" de la reforma laboral del PP, impulsar alquileres asequibles, reforzar el diálogo con la Generalitat, reformar la "ley mordaza", abolir la prostitución, regular la eutanasia, eliminar el copago sanitario, incluir la salud bucodental en las prestaciones públicas, universalizar la educación infantil o impulsar los vehículos eléctricos.

Sánchez, que por la noche compareció en una entrevista televisiva en Antena 3, aprovechó su intervención para asegurar que el multipartidismo "no sirve" si no hay un Gobierno estable y que la "multiplicación de siglas" no beneficia si no se acompaña de "un proyecto de país", que, aseguró, solo tiene el PSOE.

"¿De qué sirven ocho, diez, cincuenta o cien partidos distintos si no hay un gobierno estable para abordar los problemas y las urgencias de país?", se preguntó.

El líder socialista matizó que no tiene "nada que objetar al multipartidismo; son los ciudadanos los que deciden". Pero pidió a los votantes que el 10-N "piensen no solo en las elecciones sino también en los años que tienen por delante". El presidente en funciones instó a los españoles a que "mediten qué partido puede liderar el país con moderación hacia el progreso"

Tras las aperturas del pasado fin de semana de Cs y PP a pactar con el PSOE para impedir un bloqueo en el caso de que las derechas no puedan articular una mayoría de Gobierno, tanto el PSOE como el PP se manifestaron ayer abiertamente contra una "gran coalición". La "número dos" socialista, Adriana Lastra, calificó de "absurda" la idea y vaticinó que "nunca tendrá lugar", mientras que la portavoz popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, la vio "muy difícil, por no decir imposible".