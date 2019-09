Sánchez avisa al Govern de que responderá con "serena firmeza" si vuelve a quebrar la ley

Pedro Sánchez optó por decirlo suavemente, pero sin renunciar a la claridad. En la Fiesta de la Rosa del PSC, en Gavà (Barcelona), el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE al 10-N no ocultó que si el independentismo "vuelve a quebrar el Estatuto de autonomía", el Gobierno responderá "con serena firmeza para garantizar la convivencia, la integridad territorial y la soberanía nacional". Es decir, con la aplicación del artículo 155.

Sánchez se esforzó en asegurar que defenderá la Constitución, el Estatuto de autonomía, a los jueces y a todas las fuerzas policiales, desde los Mossos a la Policía Nacional y la Guardia Civil, al final de una semana copada por la encarcelación de siete miembros del sector más extremista de los CDR (por supuestamente preparar acciones violentas para responder a la sentencia del procés) y el respaldo sin matices que recibieron del Govern de Joaquim Torra, que, según fuentes de la investigación, sabía de sus planes para encerrarse en el Parlament.

El líder del PSOE atacó a Torra sin rodeos. "Puede haber muchas opciones políticas, pero cuando hay cualquier indicio de violencia, solo puede haber una posición política y es la condena firme y rotunda de la violencia".

"Van dando lecciones de democracia y no condenan la violencia; consejos doy que para mí no tengo", ironizó el jefe del Ejecutivo. Y ofreció, como la víspera, "ley y diálogo"; pero por ese orden, precisó, "porque no puede haber diálogo sin ley, ni diálogo para retorcer la ley, que es lo que busca el independentismo".

Torra reaccionó a estas palabras como si no fuera su destinatario. Para el presidente de la Generalitat no se puede "condenar lo que no existe", ya que "el independentismo siempre ha sido pacífico, no somos violentos", afirmó.

En un acto ante la cárcel de Lledoners, donde los acusados en el juicio del procés esperan la sentencia del Supremo, Torra expuso: "No tenemos ningún problema en condenar la violencia cuando se ha producido". Pero, para él, "la única violencia que se debe condenar" es la de las cargas policiales en el referéndum del 1-O.

Después se internó en territorio electoral. "Y si tenemos que volver a votar que no al presidente Sánchez, volveremos a votar que no al presidente Sánchez". Junts per Catalunya (JxC), la formación del president, anunció ayer que cuatro de los presos en espera de sentencia, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, serán candidatos el 10-N.

Ciudadanos considera presentar una moción de censura contra Torra que no tiene ningún viso de prosperar. "Tenemos al presidente de la Generalitat no solo jaleando y animando a los comandos separatistas, sino también aplaudiendo a aquellas personas que ahora mismo están en prisión preventiva por presunto terrorismo", apuntó Lorena Roldán, líder de la formación en Cataluña.