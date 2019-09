Juan Carlos Quer caliente la precampaña para las elecciones del 10N

Juan Carlos Quer, el padre de Diana Quer, asesinada en A Pobra do Caramiñal en el verano de 2016, entra de lleno en la precampaña electoral con unas declaraciones a través de las redes sociales.



Después de la entrevista en la que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, asegurase que "no dormiría por la noche con inexpertos de Podemos al frente de Ministerios", Quer le ha dado la réplica a través de una publicación en Twitter.



"Sánchez no puede dormir, le preocupa perder su sillón. Yo tampoco puedo dormir, un salvaje violó y asesinó a mi hija Diana y tiró su cuerpo a un pozo, tenia solo 18 años". Así de rotundo comienza en su reproche a través de las redes Juan Carlos Quer.







. Concluye el padre de Diana Quer que, tras el asesinato de su hija, comenzó una campaña multitudinaria de recogida de firmas para que se mantenga la pena de prisión permanente revisable en los supuestos hasta ahora recogidos y que, una vez más, se muestra tajante en su postura al respecto.