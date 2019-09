Feijóo culpa a Sánchez de meter a España "en el club de países inestables"

"Espero que el 10 de noviembre la mayoría de españoles y gallegos tomen nota de que hay un político en España que no dejó gobernar al PP cuando podía y que ahora ese mismo político no quiere gobernar cuando podría hacerlo en coalición con otros". Así reaccionaba ayer desde Buenos Aires el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a la repetición de elecciones. Para Feijóo la vuelta a las urnas es lo que siempre quiso Pedro Sánchez, pero es "una mala noticia" al meter a España "en el club de países inestables de la UE".

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento autonómico, Pedro Puy, aportó esta otra reflexión: La moción de censura que echó a Mariano Rajoy de La Moncloa no tenía "proyecto alternativo". También advirtió de que "los problemas de parálisis se van a acentuar".

A su vez, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, consideró que "lo mejor para el país es que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno y sería mejor si a lo largo de esta semana que viene se diesen las condiciones para que su investidura, con un acuerdo de estabilidad y de gobierno, fuese posible". Pero también ve poco probable este giro y por ello espera que el 10-N "la ciudadanía pueda refrendar con un apoyo más fuerte y más amplio la opción política por la que votó de forma mayoritaria en el mes de abril".Caballero atribuye la responsabilidad de la vuelta a las urnas a "otras fuerzas políticas bloquearon la posibilidad de que hubiese investidura".

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, señaló uno a uno a quienes culpa de que España vuelva a celebrar sus cuartas elecciones generales en cuatro años: al PP y a Ciudadanos "por no entender bien la fase de la democracia en la que estamos" y a Unidas Podemos "por no estar a la altura de lo que el Estado español necesita"."Unidas Podemos, con sus indecisiones, no hace un planteamiento político serio, por lo que no es buen compañero de viaje", aseveró Caballero.

Desde el Parlamento autonómico, la viceportavoz del Grupo Común da Esquerda Luca Chao, consideró "tremendamente irresponsable la decisión de Pedro Sánchez de llevarnos a unas nuevas elecciones". Luca Chao extendió su preocupación a la comunidad: "Espero que PSdeG no mantenga la misma posición que Sánchez y dinamite la posibilidad de un cambio en Galicia".

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, cargó contra "la inutilidad y la incompetencia" de las cuatro "fuerzas estatales" y denunció que a sus líderes "les importan un pito los problemas de la ciudadanía y les importa un bledo Galicia". Por su parte, el portavoz de En Marea, Luís Villares, repartió culpas "a partes iguales" entre Unidas Podemos y el PSOE, con "unos exigiendo más de lo que seguramente les correspondía y otros negándose al diálogo".





A. Núñez Feijóo - Presidente de la Xunta

"La vuelta a las urnas es la mala noticia que quería Sánchez"







Gonzalo Caballero - Sec. Xereal del PSDEG.

"No fue el PSOE quien bloqueó la posibilidad de investidura"







Luca Chao - P. de Común da Esquerda

"Ir a las urnas es una decisión irresponsable de Pedro Sánchez"







Ana Pontón - Portavoz del BNG

"A los partidos estatales les importa un pito la ciudadanía"