Las muertes en carretera este verano repiten el mínimo histórico de 2014

El verano de este año 2019 se ha convertido en el que menos fallecidos en las carreteras españolas en la historia de España, igualando los datos de 2014. Así, los meses de julio y agosto de este año han contabilizado 220 fallecidos, 40 menos que el año pasado.

En concreto, julio ha cerrado con 119 muertos en las vías interurbanas, mientras que agosto ha finalizado con 101 víctimas mortales, frente a los 129 muertos de julio de 2018 y los 131 que se contabilizaron en agosto de hace un año.

El mejor agosto desde que hay registros

Además de ser uno de los veranos con menos pérdidas humanas, agosto se ha convertido en el menos siniestros contabiliza desde que hay registros de la DGT.

"No ha habido un verano con menos fallecidos, pero no nos resignamos, no son buenos datos, son menos malos que los del año pasado", ha asegurado el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, que ha precisado que el balance de este verano, con 220 muertos, suponen un promedio de tres fallecidos al día en accidentes de tráfico.

Grande-Marlaska ha presentado este jueves 4 de septiembre las cifras de siniestralidad del verano en rueda de prensa. Ha estado acompañado del director general de Tráfico en funciones, Pere Navarro; la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea; y el fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, entre otros.