Podemos evita que Sánchez comparezca en el Congreso a instancias del PP y Ciudadanos

Podemos y el PNV impidieron ayer en la Diputación Permanente del Congreso que prosperara la iniciativa de PP y Ciudadanos para que Pedro Sánchez comparezca en la Cámara Baja. El presidente en funciones tendrá que someterse a control parlamentario, pero será dentro del período ordinario de sesiones, que comienza la semana próxima, y para hablar sobre las dos últimas cumbres europeas. Sobre la crisis del "Open Arms", y también gracias a una iniciativa de varios grupos encabezados por la formación de Iglesias, dará cuentas la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo en lugar de Sánchez, como pretendían PP y Cs, en un pleno extraordinario que se celebrará mañana, después de que los socialistas quedaran solos en el rechazo a convocar la sesión. Fuentes del Gobierno citadas ayer por 'Europa Press' consideran como un "gesto inamistoso" que Podemos se haya sumado a los movimientos de la derecha sobre la migración.

El órgano que da cobertura a la escasa actividad parlamentaria fuera del período ordinario de sesiones se reunió ayer bajo el signo de la incertidumbre de una legislatura, cuyo fin podría precipitarse si el 23 de septiembre no está investido un nuevo presidente. PP y Cs tenían como objetivo forzar la comparecencia de Sánchez, al amparo de una resolución del Tribunal Constitucional -dictada en su día a instancias del PSOE, cuando el Ejecutivo de Rajoy se negaba a ir al Congreso argumentando que no era obligado someterse a una Cámara que no le había dado su respaldo- que aclara que la función parlamentaria de control del Ejecutivo no decae en ninguna circunstancia, ni siquiera en situación de interinidad.

La oposición pretendía la comparecencia extraordinaria de Sánchez y ocho de sus ministros por distintos asuntos. El PSOE propuso posponer las explicaciones hasta la próxima semana, cuando se reanuda el periodo ordinario de sesiones, lo que consiguió en la mayoría de los casos. Los socialistas rehuían la comparecencia del presidente en funciones, que dejará en evidencia su debilidad en vísperas de negociar un posible intento de investidura de su líder. La propuesta de Unidas Podemos, ERC y el Mixto de que la vicepresidenta Calvo quien intervenga sobre los ocurrido en torno al buque "Open Arms" libró a Sánchez a ir al Hemiciclo para someterse a preguntas sobre un asunto en el que, aunque desde distintos ángulos, aglutina las críticas de la oposición. Calvo hablará mañana en una sesión extraordinaria cuya convocatoria forzaron todos los grupos y a la que el PSOE se opuso, rechazo en el que también coincidió Vox. PP, Ciudadanos y PNV respaldaron la propuesta de Unidas Podemos para que comparezca Calvo y los socialistas reprochan a la formación de Iglesias que contribuya a poner en primer plano la crisis abierta en torno al "Open Arms". "No es la mejor manera de restablecer la confianza", afirmaban ayer fuentes del Ejecutivo citadas por 'Europa Press'.

El presidente en funciones irá al Congreso la próxima semana para hablar de las cumbres europeas. También comparecerá, además de otros cuatro miembros del Ejecutivo, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, sobre el brote de listeriosis por carne contaminada.

PP, Cs y Vox votaron junto al PSOE para impedir que el ministro de Exteriores, Josep Borrell, comparezca para exponer el informe sobre Cataluña que España Global emplea para contrarrestar la acción del independentismo catalán en el extranjero.