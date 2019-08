El PP abre las puertas a Vox para integrarse en España Suma, rechazada por Ciudadanos

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, afirmó ayer que no ve inconveniente en que Vox forme parte de la coalición electoral "España Suma" que está proponiendo el PP, a imitación de la fórmula Navarra Suma (PP+Cs), para hacer frente a la fragmentación del voto de centroderecha. No obstante, hasta el momento, la formación naranja ha descartado la reedición de esa coalición a escala nacional. "Vox es un partido constitucionalista y no veo inconveniente para que forme parte de esta propuesta, que está abierta a los partidos constitucionalistas", explicó la dirigente popular.