El rechazo del PSOE a la nueva coalición de UP acrecienta la amenaza de elecciones

La amenaza de vuelta a las urnas el 10 de noviembre ganó ayer consistencia al rechazar el PSOE una propuesta de gobierno de coalición de Unidas Podemos (UP). El documento, de 119 páginas, incluye cuatro variables sobre las áreas que quedarían a cargo de la formación que lidera Iglesias, que tendría una vicepresidencia y tres carteras. Algunas de esas opciones suponen la renuncia al ministerio de Trabajo, que, en última instancia, fue el motivo de la ruptura entre ambas formaciones y provocó el fracaso de la investidura de Sánchez. La propuesta en su conjunto es una vuelta a las posiciones de julio pasado, aunque los socialistas consideran que incluye más exigencias y consideran "inviable" la fórmula. Pese a ello advierten coincidencias programáticas en las propuesta que abrirían la posibilidad de un entendimiento.

Anticipándose a la oferta programática que Pedro Sánchez anunció que presentará la semana próxima o a comienzos de septiembre al resto de las fuerzas políticas, para recabar apoyos e intentar una nueva investidura, Unidas Podemos remitió ayer a los socialistas una nueva propuesta. Su objetivo es "retomar el diálogo desde donde lo dejamos en el mes de julio, cuando la escasez de tiempo impidió que lográramos un acuerdo con el PSOE del que estábamos cerca". Los de Iglesias insisten en la fórmula de gobierno de coalición, pese a que desde el PSOE han reiterado que esa posibilidad quedó cerrada al rechazar UP en julio la última oferta y negar sus votos para la investidura de Pedro Sánchez. Para mostrar la afinidad programática, el documento que ahora presentan se fundamenta en el plan "España Avanza" que el PSOE hizo público en julio y en el acuerdo presupuestario para este año suscrito entre que Unidas Podemos y los socialistas. UP resalta diez cuestiones clave para la negociación, entre las que destaca derogar la reforma laboral, universalizar la red pública de escuelas de cero a tres años y medidas para bajar los precios del alquiler.

La propuesta tuvo un rápido rechazo socialista. En línea con la amenaza de Sánchez de que no habría una segunda oportunidad para el gobierno de coalición y en el clima de distanciamiento que, durante las semanas posteriores a al investidura fallida, agrandó la brecha entre ambas formaciones, los socialistas consideran "inviable" volver a la fórmula sobre la que negociaron el julio. En un comunicado, el PSOE apunta que la propuesta de UP les resulta "muy próxima", sin embargo "no hay ningún avance respecto a la posición que Unidas Podemos ha mantenido desde el principio". Los socialistas muestran que las reticencias respecto a la formación de Iglesias siguen intactas y persisten diferencias en cuestiones de Estado, como la crisis en Cataluña."Defendemos un único gobierno y no dos dentro del mismo consejo de ministros", apunta el PSOE en su respuesta de rechazo a la propuesta de Iglesias.