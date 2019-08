La negativa sorprende a Iglesias, que pide "dejar atrás los reproches"

Pablo Iglesias mostró anoche su sorpresa por el rechazo socialista a la propuesta de su formación y pidió superar en la fallida investidura de julio. Fue en su primera aparición pública tras el nacimiento de su tercera hija, en una entrevista en Antena3. "No voy a entrar en una dinámica de reproches y arrogancias, hay que dejarlos atrás" y ver "cómo nos ponemos de acuerdo para un Gobierno de coalición", afirma el líder de Unidas Podemos. Sin embargo, poco después reprochó a Sánchez que no mantenga abierta la negociación. "Lo lógico no es irte de vacaciones en agosto, es ponerte a trabajar", apunta Iglesias, una crítica al presidente en funciones en la que coincide con las hechas desde el PP y Cs por su decisión de irse a Doñana. Ante el escenario de la repetición electoral, Iglesias considera dos posibilidades: una es el triunfo de la derecha si suman PP, Cs y Vox, lo que "sería una catástrofe"; la otra unos resultados similares a los de abril pasado, lo que obligaría a buscar de nuevo el entendimiento, ahora imposible. La propuesta de UP rompe los plazos marcados por Sánchez para negociar los apoyos a una nueva investidura. El proceso apenas se mueve a poco más de un mes para el 23 de septiembre, cuando, de no haber un presidente investido, se activará la maquinaria para la repetición de elecciones el 10 de noviembre.