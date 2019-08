Sánchez inicia hoy contactos para ofrecer a Podemos un acuerdo a la portuguesa

El presidente del Gobierno en funciones dio ayer, por primera vez desde su fallida investidura de la pasada semana, una indicación de sus planes para las próximas semanas. Sánchez, en una carta a la militancia del PSOE, anunció que hoy, jueves, iniciará contactos con sindicatos y colectivos sociales para elaborar una "propuesta abierta" que presentará a Unidas Podemos. El objetivo no será intentar de nuevo un gobierno de coalición sino buscar un acuerdo programático entre ambos partidos que le permita ser investido y evite la repetición de los comicios.

En la misiva, el líder socialista explica que impedir una llamada a las urnas en noviembre es una "prioridad absoluta" para él. Tanto Sánchez como el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, hicieron saber ayer que no se marcharán de Madrid en los próximos días. Esto permite presagiar una reanudación de los contactos entre ambas formaciones tras la catástrofe de julio.

"No vamos a tirar la toalla y en ese camino me implicaré personalmente y de forma decidida durante las próximas semanas por convicción y por responsabilidad", asegura el líder socialista en su carta, en la que defiende seguir el modelo de Portugal o Dinamarca.

En ambos países, recuerda, gobiernan partidos socialdemócratas, como fuerzas más votadas, pero con el apoyo "externo" de fuerzas progresistas que garantizan no solo la estabilidad política sino también el cumplimiento de un programa de gobierno consensuado desde la izquierda. En su carta, Sánchez da a la militancia su interpretación del fracaso, cuya culpabilidad hace recaer sobre Podemos, pero insiste en que "a pesar de todo, el Gobierno progresista puede salir adelante".

Horas antes de que se difundiese la carta del líder socialista, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció que el Presidente iniciará pronto una nueva ronda de contactos con los partidos. Celaá se reafirmó en que el PSOE desea un Gobierno "en un plazo breve", sin ir a nuevas elecciones, pero advirtió que "si no hay agua en la piscina no merece la pena pasar por una investidura". La portavoz, que aludió a la intención de llegar a un "acuerdo programático" con Unidas Podemos, insistió en pedir a PP y Cs que se abstengan para que la investidura no dependa de los votos de los partidos independentistas.

La respuesta a las intenciones socialistas llegó a media tarde a través del secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, quien tuiteó: "Para entender mejor los titulares: Gobierno a la portuguesa significa Gobierno en el que acaparo el 100% del poder, sin negociar, porque sí, aunque esté lejos de la mayoría absoluta y con la ventaja de tener las manos libres para pactar con la derecha cuando me dé la gana".