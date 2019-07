Incertidumbre sobre la negociación para el Gobierno, que Moncloa daba anoche por rota

Máxima incertidumbre y máxima expectación. A escasas horas de la segunda y decisiva votación de investidura en el Congreso, hoy a partir de las 14.25, las negociaciones entre Unidas Podemos y el PSOE para acordar un Gobierno de coalición habían encallado hasta tal punto que fuentes del Gobierno las daban anoche por rotas. Los socialistas filtraron un documento con las exigencias del partido de Pablo Iglesias, que pide una vicepresidencia social y competencias transversales que ahora están repartidas por muchos ministerios para garantizar el "sí" de sus 42 diputados a Pedro Sánchez. El Ejecutivo las juzgó "inasumibles", porque supondría tener un gobierno dentro del Gobierno.

Se trataría, según el citado documento, de una vicepresidencia de Derechos Sociales y Medioambientales y áreas vinculadas a los ministerios de Derechos Sociales, Igualdad y Economía de los Cuidados; Trabajo, Seguridad Social y Lucha contra la Precariedad; Transición Energética, Medio Ambiente y Derechos de los Animales; Justicia Social y Lucha contra el Fraude; Ciencia, Innovación y Universidades y Economía Digital.

La oferta del PSOE a Unidas Podemos consiste en una vicepresidencia de Asuntos Sociales, que sería para su "número dos", Irene Montero, tal como la formación morada reclamaba, y los Ministerios de Vivienda y Economía Social; Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo; e Igualdad.

Fuentes socialistas explicaron que, aparte de la vicepresidencia para Montero y los citados tres ministerios, a lo largo de la negociación se ha propuesto a Podemos ostentar competencias en otras áreas. Así, vinculada a la vicepresidencia de Asuntos Sociales, la presidencia de la comisión delegada para coordinar todas las políticas sociales del Ejecutivo, es decir, contenidos de todas las áreas de bienestar social y dependencia, incluido el Comisionado para la pobreza infantil.

Los socialistas también revelaron otras propuestas que se han hecho a Unidas Podemos; por ejemplo, distintas áreas competenciales de los ministerios de Vivienda y Economía Social; Ciencia y Universidades; Agricultura, Pesca y Alimentación; Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo; Cultura; Turismo y Deporte e Igualdad.

La filtración socialista llegó al término de una jornada de infarto, pese al secretismo de las negociaciones, que quedaron interrumpidas a la hora de comer. El PSOE esperó durante toda la tarde la respuesta de Unidas Podemos a la oferta de ocupar una vicepresidencia y tres ministerios. Y al no obtener contestación, facilitó el documento con las exigencias del partido del círculo y la oferta que se le había hecho, considerada "la última". El Gobierno juzga "inexplicable" el rechazo de Unidas Podemos (UP) a las ofertas que le ha ido haciendo durante la negociación y espera que el partido de Iglesias "rectifique y entre en razón".

Sin embargo, según Podemos, el documento con sus "exigencias" filtrado por el PSOE era una simple propuesta para debatir y negociar, no una demanda cerrada, con un listado de competencias sociales que pretendía que formaran parte de su acción dentro del Gobierno y que se resumen en esa vicepresidencia y tres ministerios de los actuales, más dos de nueva creación.

Con el bloqueo así de espeso, el propio candidato -que sin UP no tiene ninguna posibilidad de ser hoy investido- tiró de teléfono y llamó al líder morado para decirle que no pensaba cederle competencias en Hacienda, Trabajo, Transición Ecológica ni Igualdad y que esa era su "última palabra".

A media tarde, y para añadir más confusión y expectación, la cadena Tele 5 anunció que Sánchez estaría en antena en su informativo de la anoche para explicar el estado de la negociación, pero pocos minutos después retiró de su web y de las redes sociales el anuncio de la entrevista, que será hoy por la noche.

Sin oferta

La última reunión cara a cara la celebraron la vicepresidenta, Carmen Calvo, y Pablo Echenique. Acabó antes de la hora de comer y sin acuerdo. El PSOE inició la espera a la oferta cursada en ese encuentro. No llegó en toda la tarde.

Pero sí al filo de las 23.00 horas. En su respuesta, Unidas Podemos dice que sigue apostando por el Gobierno de coalición, pero que no estará en él "a cualquier precio". Fuentes de UP citadas por "Efe" aseguraron anoche que "el PSOE ofrece la caja de herramientas pero vacía", e insiste en exigir que les permita desarrollar políticas sociales en Hacienda, Trabajo, Transición Ecológica e Igualdad. "Y con las ofertas que nos están haciendo no es posible".

No obstante, UP no da por rotas las negociaciones. Y eso lo prueba el hecho de que Montero, en avanzado estado de gestación, pidió ayer emitir su voto telemático hasta cinco minutos antes de que comience el pleno (13,30 horas) y la Mesa de la Cámara baja se lo ha concedido. El PSOE ha convocado por la mañana a su ejecutiva, que debía haberse reunido ayer.