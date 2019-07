ERC y Bildu se inclinan por la abstención pero Torra y JxC abogan por el "no" ante Sánchez

ERC y Junts per Catalunya (JxC) deciden a finales de semana el sentido de su voto ante la investidura de Pedro Sánchez, que comienza el lunes, pero las posiciones ya están bastante claras. El presidente catalán, Joaquim Torra, y, después, la portavoz de JxC en el Congreso, Laura Borràs, rechazaron ayer facilitarle las cosas al candidato del PSOE a menos que asuma el referéndum de autodeterminación. Esquerra, en cambio, está dispuesta a "no bloquear" la investidura, si bien la opción de votar a favor es "muy, muy remota".

"No se dan las circunstancias para un voto positivo a Sánchez, ni siquiera para abstenernos", dijo Borràs, una vez que Torra dejó establecido, en carta publicada en "La Vanguardia", que el voto de los diputados de JxC en el Congreso será "no" si el aspirante no "vuelve a la mesa del diálogo" y hace "una propuesta para dar voz al pueblo de Cataluña".

El "número dos" del Govern, el republicano Pere Aragonès, se desmarcó de Torra por completo y situó el planteamiento del president en el "debate interno de JxC", formación cuyos tres diputados presos son partidarios de no bloquear.

Aragonès defendió la autonomía de su partido para decidir sobre la investidura: "ERC tomará las decisiones por ERC, tenemos 15 diputados, 1 millón de votos, nos debemos a nuestros electores".

Más tarde, el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, dejó las cosas más claras: "Nosotros estamos por el no bloqueo, pero entendemos que el 'sí' es una opción, muy, muy, muy remota". Y aprovechó para pedir a PSOE y a Unidas Podemos que se pongan de acuerdo; de lo contrario, advirtió, con la repetición electoral darán una "segunda oportunidad para que Casado, Rivera y Abascal lleguen a la Moncloa".

La diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua llegó a la misma conclusión. Por ellos "no será que gobierne la derecha", pero pidió a Sánchez "alguna oferta" para decidir el sentido de su voto.

Mientras tanto, Podemos y los socialistas siguen en sus trece. El PSOE y su candidato se hallan ya inmersos en la preparación del debate de investidura, que el "número tres", José Luis Ábalos, se resiste a ver como una oportunidad perdida: "No creo que vayamos a una investidura fallida. Estamos trabajando".

Ábalos se reunió ayer con el diputado de Compromís, Joan Baldoví, para ganarse su voto. Para asfaltar la llegada del "sí", Ábalos se comprometió a entregar hoy un documento con las ofertas del Gobierno en funciones a las demandas de los valencianos.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, abogó por investir ahora a Sánchez, porque después del verano, con la sentencia del "procés", "se complicaría más la cosa".