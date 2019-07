Abel Caballero rechaza una investidura de Pedro Sánchez con el apoyo de los independentistas

El socialista y alcalde de Vigo, Abel Caballero, advierte de que "no se deben repetir elecciones de ningún modo", pero también establece como línea roja que "el Gobierno no esté a expensas" de los 26 votos de Junts per Catalunya, ERC y EH Bildu. "Yo, particularmente, con esa gente ni a tomar café en la esquina", proclama.

Preguntado hasta dónde llegar para conseguir una investidura cuanto antes, Abel Caballero responde rotundamente: "Con los independentistas de ningún modo", pero también censura "la vara de medir incomprensible" de PP y Ciudadanos en relación a 26 votos "que cuentan". "Si esos votan no a la investidura, ¿el voto es bueno? Si votan sí a la investituda, el voto es malo y Ciudadanos y el PP dicen: esto es una catástrofe porque ese voto es malo. ¿Y si votan con ellos es bueno? Algo no funciona", invita a la reflexión.

En su opinión, PP y C's, que se oponen "con uñas y dientes" a la investidura de Pedro Sánchez, "sin duda están queriendo nuevas elecciones", pese a que alerta que ello perjudicaría la imagen de España. Además, reconoce tener "alguna pequeña duda" respecto a que Podemos no quiera también una nueva cita con las urnas, cuando los ve "intentar anclarse en priorizar tener puestos en un gobierno".

Sin embargo, a su juicio la salida no es un gobierno de coalición con la formación que lidera Pablo Iglesias debido a que, junto al PSOE, no suma mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. "Si la coalición no garantiza mayorías, resta, no suma", remarca.

"Un gobierno de coalición de PSOE y Podemos no tendrá mayoría nunca o la tendrá con gente que nosotros no queremos", agrega en relación a JxCat, ERC y EH Bildu y desliza también que "otros socios de referencia no van a votar eso". Por consiguiente, Abel Caballero reclama a los líderes de la formación morada "reflexionar y rectificar" la demanda de puestos de responsabilidad en el Gobierno y los invita a "no menospreciar la capacidad que tiene de gobernar un secretario de Estado, un secretario general o un subsecretario". "La Administración tiene mucha capacidad en la toma de decisiones", agrega.

En su opinión, "sin ninguna duda" los nombres propuestos por Podemos solo podrían ocupar cargos de segundo nivel y nunca ministerios, una propuesta que él ve "generosa" porque el PSOE los "multiplica por tres en diputados". "El planteamiento del presidente del Gobierno está siendo muy adecuado y muy meditado", afirma sobre la negociación de Pedro Sánchez.



Combinaciones diversas

En relación a la posición del exalcalde de A Coruña Paco Vázquez, que se ha mostrado partidario de un gobierno de coalición formado por PSOE y Ciudadanos, el regidor olívico se limita a reconocer que "la aritmética funcionaría", en relación a que ambos sumarían una mayoría absoluta en el Congreso.

Para Caballero, sin embargo, también habría la opción de "Ciudadanos abstenerse y facilitar que gobierne el PSOE y por tanto que hubiera un gobierno estable con cooperación parlamentaria y apoyada también por Podemos". "A mí no me disgusta en absoluto un gobierno de Pedro Sánchez apoyado por Podemos en la investidura y de geometría variable en la aprobación de leyes", ha añadido.

No obstante, censura que el partido de Albert Rivera "no quiere ni hablar", con lo que "ni siquiera cuenta", pese a que habría el escenario de "una investidura facilitada, por ejemplo por Ciudadanos con los apoyos activos del PSOE y de Podemos y de otros partidos, como el PRC y el PNV, que se podrían sumar a esto, y conseguir la mayoría y a partir de ahí: geometría variable".

Pero lamenta las posturas de las formaciones naranja y morada porque existe el riesgo de que "no va a haber gobierno nunca". "Si los que dicen: ay qué bien, que estamos nosotros aquí -me refiero a Ciudadanos y a Podemos-, pero, eso sí: ni pactamos ni votamos. Oiga, usted está empobreciendo el Parlamento porque opina que no hay que pactar y esto sí que es un problema serio", argumenta.