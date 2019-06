Vox exhibe el acuerdo con el PP que habla de "gobiernos de coalición" y rompe los pactos en los que ve incumplimientos

La dirección de Vox ha formalizado este martes su ruptura con el PP y Ciudadanos en los ayuntamientos, anunciando que ya renuncia a cargos en gobiernos locales y que se pasa a la oposición en los consistorios.



En cuanto a las negociaciones autonómicas, especialmente en la Comunidad de Madrid y Murcia, cuyos gobiernos regionales dependen de sus votos, todo estará condicionado al resultado de las conversaciones, pero Vox ya adelanta que su prioridad será hacer valer su programa electoral.



Así lo ha resumido en el Congreso el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, trasladando los acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo Nacional del partido ante lo que consideran "incumplimiento" por parte del PP y de Ciudadanos de los acuerdos para desalojar a la izquierda en las sesiones constitutivas de los ayuntamientos del pasado día 15.



De entrada, y en una comparecencia en la que también han estado presentes los negociadores Macarena Olona y Enrique Cabanas, Vox ha dado a conocer el acuerdo que firmó con el PP con vistas a aquella jornada de elección de alcaldes, que hasta ahora se mantenía secreto y en el que se habla de "gobiernos de coalición".





Aquí más legible. Lo hemos dicho. Lo dice claramente. Y algunos no tienen palabra .... ni cumplen lo que firman. Por ello sin miedo, sin ataduras y con respetos nuestros votantes: no estaremos en sillones que no necesitamos. Estaremos en oposición del #tricentrito PPSOECs pic.twitter.com/kqi6HVa6HQ