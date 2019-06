El PP desautoriza a Díaz Ayuso por pedir la abstención ante Sánchez

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, desautorizó ayer a la candidata del partido en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que poco antes se había mostrado partidaria de la abstención de los diputados populares en el Congreso para facilitar así la investidura de Pedro Sánchez.

La sugerencia de la neófita política del PP duró poco, porque el "número dos" de la formación salió enseguida a tapar el hueco: "No solo no vamos a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, sino que vamos a dificultarla".

Egea cerró "la puerta" a cualquier posibilidad de que Sánchez sea presidente gracias a un cambio de postura del PP y agregó que "todos" en el partido piensan lo mismo.

El PP, argumentó, "no es un partido bisagra", sino el líder de la oposición y la alternativa de Gobierno. Y sobre lo dicho por Ayuso, explicó que había hablado con la candidata "antes y después" de sus declaraciones y constatado que están "plenamente en línea" a este respecto, porque "a toda España le gustaría que Sánchez no gobernase con los nacionalistas, pero es la única opción que tiene o bien irnos a elecciones". Y concluyó: "La pelota está en el tejado de Sánchez, no en el del PP".

A Sánchez reclamó que se centre en conseguir los apoyos para su investidura y que sean los socialistas los que se abstengan para facilitar gobiernos de centro derecha en Madrid, Castilla y León o Murcia y Navarra.

También criticó que el PSOE haya abierto el " outlet" de los pactos, con su oferta a Ciudadanos de la Alcaldía de la Murcia a cambio de la comunidad, e insistió en que el PP no va a aceptar este tipo de "trueques", ni siquiera en la Comunidad de Madrid a cambio de la Alcaldía.

De su lado, el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, avanzó que el líder naranja, Albert Rivera, le dirá hoy a Sánchez que no apoyarán que repita como presidente del Gobierno "ni por activa ni por pasiva", con lo que descarta la abstención que, entre otros, le demandó ayer el portavoz de Vox en el Congreso por cercanía ideológica.

Fuentes de la formación naranja aseguraron no sentirse presionados por los socialistas y, en todo caso, dijeron que si hay que ir a otras elecciones se irá, pero Ciudadanos no será responsable de ello.