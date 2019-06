Críticas al Tribunal Supremo por considerar a Franco como "jefe de Estado" desde 1936

Varios dirigentes políticos y numerosos usuarios de las redes sociales han criticado a los magistrados del Tribunal Supremo que han suspendido cautelarmente la exhumación de Franco porque en su auto consideran al dictador "jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936".



La Sección cuarta de lo Contencioso-Administrativo ha hecho esta referencia en los razonamientos jurídicos de este auto y cuando explica las razones por las que ha suspendido de momento la exhumación que tenía previsto el Ejecutivo para el 10 de junio, a la espera de resolver definitivamente sobre el recurso de la familia del dictador.



En concreto, el texto dice: "El hecho de que fuera jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975 atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales que no se pueden ignorar y que permiten atribuir un perjuicio irreversible a la decisión del Consejo de Ministros si ésta, después, fuere considerada contraria a Derecho".



El Supremo legitima así el nombramiento de Franco como jefe de Estado por parte de la Junta de Defensa Nacional el 1 de octubre de 1936, apenas tres meses después del comienzo de la Guerra Civil, a pesar de que el Gobierno republicano conservó su mandato en la zona leal a la República hasta el final de la contienda.



El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado una "auténtica barbaridad" que la sección cuarta de la Sala III del Tribunal Supremo considere a Franco "jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936"; es una "auténtica barbaridad", según señala en un mensaje en Twitter.







I can't believe it. The Spanish Supreme Court considers the dictator Francisco Franco officially head of State since October 1st 1936, at the begining of the Spanish Civil War and so legitimates the coup d'etat against the legitimate government of the Spanish Republic. pic.twitter.com/27z2g6Pc4C