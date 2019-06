El Gobierno agita el espantajo de la repetición electoral: "Sería lamentable"

El Gobierno agitó ayer el espantajo de la repetición de las elecciones a la vista de la insistencia de Podemos en entrar en el futuro Ejecutivo y las amenazas, cada vez menos veladas, de no apoyar la investidura de Pedro Sánchez. "Sería lamentable", reconoció la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros al ser preguntada por la posibilidad de tener que repetir los comicios.

España "no necesita otras elecciones", los resultados han sido "suficientemente inequívocos" y ahora toca a los partidos "trabar los acuerdos", expuso Celaá. "La situación no es sencilla", pero no tanto como para "asomarnos a ese escenario de elecciones".

En cuanto a la reivindicación de Podemos de entrar en el Gobierno, Celaá reiteró que los de Pablo Iglesias son "el acompañante preferente" del Gobierno, pero como "lamentablemente" no suman mayoría para una investidura, el Ejecutivo está abierto a "trabajar líneas diferentes".

La portavoz también abrió la posibilidad de que "entren personas independientes" en el futuro Gobierno, incluso si están "designadas por otras fuerzas" -en clara alusión a Podemos-, pero esto, subrayó, "no puede considerarse un gobierno de coalición".

Podemos respondió a este mensaje del Gobierno graduando la respuesta. Primero su secretario de Organización, Pablo Echenique, advirtió que su "posición es firme" y si el PSOE no acepta la fórmula de la coalición, "le preguntaríamos a nuestros inscritos", con lo que dejó abierta la opción de un "no".

Horas más tarde, Iglesias, que estaba invitado a la reunión del Círculo de Economía de Sitges, suavizó las cosas: "¿La cuestión de los ministerios? Esto es lo de menos", señaló, alineándose con el número tres del PSOE, José Luis Ábalos, que el jueves privilegió la idea del acuerdo "programático" por encima de la del reparto de carteras. "No se trata de pedir sillones, sino de comprometerse con las reformas, y eso es lo que nosotros queremos: empujar esas reformas desde el Gobierno", expuso Iglesias, después de pedir "coherencia" al PSOE, al que acusó de "proponer una suerte de acuerdos de gobierno a Ciudadanos".

Con las negociaciones aún en marcha, el líder de Podemos se mostró convencido de que habrá acuerdo "y va a salir bien"; "entre otras cosas, porque es lo que quiere la gente", ha apostillado, refiriéndose a la encuesta del CIS publicada ayer jueves, que indica que una alianza entre socialistas y morados sería la opción favorita de sus votantes. Con políticas progresistas, ha resaltado, ese gobierno de coalición debería aspirar a ser una referencia en Europa sobre cómo se puede dar respuesta al malestar social que persiste tras la crisis económica.