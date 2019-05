Errores en el escrutinio modifican mayorías en Ibiza, León, Torrelavega y Rivas

Las juntas electorales empezaron ayer a detectar y corregir errores en el escrutinio de las elecciones municipales del domingo, y el recuento oficial ya se traducido en bailes de ediles y modificación de mayorías en varias corporaciones. Lo más sonado, por ahora, es lo ocurrido en el municipio de Ibiza, donde el PSOE es desde ayer el vencedor de las elecciones; la ganancia de un concejal para los socialistas en León, además de la pérdida de la mayoría absoluta, también socialista, en Tui, aquí por la validación de un voto nulo que engorda la cuenta del PP y le supone un edil más. Un caso muy similar al ocurrido en el concejo de Llanera.

El candidato del PSOE en Ibiza, Rafael Ruiz, podrá repetir en la Alcaldía después de recuperar 993 votos que el domingo se adjudicaron por error a otras candidaturas y que significan tres ediles más para el PSOE y uno para el PP, lo que deja fuera de la Corporación a Vox y a Ara Eivissa, que tenían uno cada una, y a Proposta per Eivissa, que tenía dos.

Aparte, en Torrelavega (Cantabria), Vox pierde el asiento que había obtenido en favor del PP. En este caso se habían otorgado 108 votos a Vox, cuando 90 eran para el PSOE y 18 para el PRC.

Izquierda Unida Rivas-Equo-Más Madrid detectó varios errores en la información relativa al recuento de los resultados electorales municipales del pasado 26 de mayo publicada en la página web municipal, que les darían más de un centenar de votos más y les acercarían al octavo edil en la composición del Consistorio de Rivas.

Así, en un comunicado conjunto, explicaron que la candidatura ya ha solicitado que se solventen estos fallos: faltaba por contabilizar dos mesas electorales.

Con el nuevo recuento, la coalición, liderada por el actual alcalde,, se queda a 117 votos del octavo escaño. Esta situación les acercaría a una composición del Pleno de 8 escaños para Izquierda Unida, 6 para el PSOE; 5 para Cs, 2 para el PP, 2 para Podemos y otros 2 para Vox.

Los errores detectados por las juntas electorales -que el Ministerio del Interior atribuye a la empresa adjudicataria del contrato para gestionar la transmisión de los datos (la UTE formada por Scytl y Vector)- se produjeron en la transferencia de datos desde las mesas al centro donde se recopilaron los datos y culpó de lo ocurrido a la empresa adjudicataria, la UTE formada por Scytl y Vector.

Interior también está molesto con la empresa adjudicataria por la metodología que escogió para informar del resultado del escrutinio.

Durante el recuento, que es provisional hasta que las juntas electorales eleven los resultados a definitivos -proceso que comenzó ayer-, la UTE formada por Scytl y Vector volcó los resultados procedentes de las 57.000 mesas electorales en la web del Ministerio.

También incluyó un resumen de los resultados por cada provincia, pero lo hizo con un criterio diferente al de otros comicios. Así, en ese cuadro provincial no aparecen los resultados de todos los partidos, sino un listado de los que han obtenido más concejales, de más a menos. Es decir, que la UTE encargada del proceso optó por subir a la web los votos cosechados por cada partido y que se traducían en escaños, pero los que no servían para adjudicar concejales no los contabilizó.