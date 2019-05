Vox no apoyará a Cs si no se sienta a hablar con ellos

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado ante el rechazo de Ciudadanos a negociar con esta formación gobiernos autonómicos o municipales que en ningún caso apoyarán a los partidos que se nieguen a sentarse a hablar con ellos, y ha exigido "respeto" para sus votantes.

En declaraciones a Cuatro, el diputado de Vox ha ratificado que desde sus filas no están dispuestos a apoyar "ningún gobierno compuesto por partidos que no se sienten a hablar con nosotros", y ha dejado claro que Vox ha aprendido de su experiencia en Andalucía que los acuerdos firmados pueden quedar en papel mojado.

En esta línea, ha apuntado que puede ser el momento en que partido deba entrar en las instituciones, y ha explicado que en Andalucía "hemos aprendido que o se está dentro o los acuerdos que uno firma son casi papel mojado" porque los gobiernos hacen después "lo que quieren".

En cuanto a los contenidos programáticos para negociar con otras formaciones, ha reiterado que Vox pide "respeto" para sus votantes y reclamará que el porcentaje de votos cosechados en las elecciones autonómicas y locales sea reproducido "en la misma proporción" en el programa que se pacte.

Espinosa de los Monteros ha arremetido contra el PSOE por la petición a Ciudadanos del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para que no pacte con Vox.

Ha dicho que no le "entra en la cabeza" que diga esto cuando el PSOE es un partido dispuesto a "ponerse de acuerdo" con "separatistas" y partidos de extrema izquierda que incluso representan "a quienes han asesinado a sus propios compañeros", en referencia a ETA.

Por otro lado, ha considerado un "mal negocio" el respaldo que Cs ha prestado al ex primer ministro francés Manuel Valls, quien también exige a la formación naranja que no pacte con Vox, y ha asegurado que Valls ha hecho el "ridículo" en las elecciones municipales en Barcelona y que lo que diga "no tiene peso en Ciudadanos".