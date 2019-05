Barcelona, en manos independentistas y Manuela Carmena sufre un batacazo En la ciudad condal gana Ernest Maragall (ERC) -La alcaldesa de Madrid renunciará al acta y descarta pactar con Ciudadanos -Joan Ribó resiste en Valencia y Kichi, en Cádiz

Los denominados 'espacios de cambio' han perdido sus principales bastiones: Madrid y Barcelona, pero también A Coruña, Zaragoza, Ferrol y Santiago y solo mantendrán Valencia y Cádiz.

Manuela Carmena dirá adiós al Ayuntamiento de Madrid, ya que, aunque su formación, Más Madrid, ha ganado las elecciones con 19 concejales, no llega a la mayoría -29- ni aunque sume los ocho del PSOE, por lo que, si llegan a un acuerdo, el PP (15 concejales), apoyada por Ciudadanos (11) y Vox (4), recuperaría la Alcaldía, con José Luis Martínez Almeida.

En Barcelona hay un empate entre ERC y Barcelona en Comú a diez ediles, mientras que el PSOE obtiene ocho, la plataforma de Ciudadanos, seis, cinco para Junts y dos para el PP. Con esos resultados, es difícil augurar quien podrá gobernar si Ada Colau, de Barcelona en Comú, o Ernest Maragall, de ERC y con quienes pactarán para llegar a los 21 votos a favor de una de esas dos opciones.

La actual alcaldesa y candidata de Barcelona En Comú, Ada Colau, ha interpretado que "el resultado es clarísimo: la ciudadanía nos pide a las fuerzas de izquierdas un gobierno amplio y transversal". Por su parte, Maragall ha "tendido la mano" a todas las fuerzas políticas pero ha señalado que "la dignidad, la justicia y la libertad" no son negociables.

ERC duplicó su representación en la capital catalana, al pasar de cinco a diez representantes, mientras que Colau, que venció en 2015, perdió un concejal, al quedarse con diez. Los socialistas, liderados por Jaume Collboni, han pasado de cuatro a ocho concejales, mientras que el exprimer ministro francés, Manuel Valls, con la lista de BpC-Cs, ha sumado seis representantes, uno más de los obtenidos por Ciudadanos en 2015, JxCat suma seis y el PP dos. Ante los medios, Valls ha asumido su "responsabilidad" por no haber logrado sus objetivos y se ha reafirmado en que su compromiso con Barcelona "sigue vivo".

Carmena se va

La actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que pese a ganar las elecciones no podrá seguir al frente del Gobierno local, afirmó que no es el resultado que querían pero no culpa "a nadie". Además, confirmó que dejará la política cuando se constituya la nueva corporación. Carmena admitió que los votos a Madrid en Pie, más de 40.000 que sin embargo no han logrado representación al quedar por debajo del 5 %, pudieron tener "incidencia". Además, a preguntas de los periodistas, ha asegurado que no se plantea buscar un pacto con Ciudadanos.

"Yo no culpo a nadie, no se me ocurre en absoluto culpar a nadie que haya tomado la alternativa de presentarse a las elecciones, habrán valorado y habrán sido conscientes de los resultados que han podido tener", agregó la exmagistrada sobre la candidatura de Carlos Sánchez Mato, para la que Pablo Iglesias pidió el voto dos días antes del 26-M.

Respecto al momento en el que hará efectiva su renuncia, pues no se quedará al frente de la oposición, dijo que habrá que ver el momento adecuado pero que seguirá "en funciones hasta que se constituya el nuevo Ayuntamiento y se elija al nuevo alcalde".

Resiste Ribó en Valencia

Por su parte, Joan Ribó (Compromís), a sus casi 72 años, repetirá como alcalde de Valencia tras cuatro años al frente de un gobierno de coalición, con el que ha guiado a la ciudad a un modelo sostenible, con políticas de movilidad tan aplaudidas como criticadas, y numerosas iniciativas sociales. Enmarcado en los alcaldes "del cambio" que surgieron hace cuatro años y tras haber irrumpido en Valencia para poner fin a 24 años de mandato popular con Rita Barberá con el gesto de guardar la vara de mando por "no ser símbolo" de su forma de gobernar, presume de una Valencia "verde" y de haber reducido a la mitad la deuda municipal.

El Cádiz de José María González, "Kichi", salva los muebles de las "ciudades del cambio" ya que su partido, Adelante Cádiz, se ha quedado con 13 concejales, a uno de la mayoría absoluta, frente a la caída del PP, que ha pasado de 10 a seis escaños, los cinco del PSOE y los tres de Ciudadanos.