Sánchez sopesa gobernar con Iglesias en busca de apoyo estable para la legislatura

El PSOE sopesa la posibilidad de gobernar con Podemos en busca de la estabilidad de una legislatura con comienzos turbulentos, un clima que podría convertirse en crónico en los próximos meses. Sin abandonar su reiterado propósito de un Ejecutivo monocolor, Pedro Sánchez se abriría progresivamente a la entrada de los de Pablo Iglesias en el Gobierno para garantizar el compromiso de sus 42 diputados y asegurar una fuerza estable en el Congreso de 165 escaños.

Miembros destacados del PSOE dan por seguro que habrá acuerdo, según fuentes citadas por la agencia "Efe", que anticipan incluso la posibilidad de que el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, pueda convertirse en ministro. Otras fuentes consideran que resulta difícil despejar la fórmula del futuro Gobierno antes de conocer los resultados de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del domingo, y sus posibles efectos sobre el mapa político. En la medida en que la izquierda quede en disposición de sumar para hacerse con alcaldías y gobiernos autonómicos se intensificarán los contactos entre ambas fuerzas, que pueden contribuir a allanar un Ejecutivo nacional compartido. El efecto de los resultados de la triple elección sobre un partido en situación precaria como el PP y la persistencia del líder de Ciudadanos en ejercer como líder de la oposición son factores que también marcan el signo de la legislatura. Pero, pese a esas incógnitas por resolver, la opción de que PSOE y Podemos gobiernen juntos tiene mayor consistencia ahora que días atrás. En caso de llegar a ese entendimiento, los socialistas se reservarían los denominados "ministerios de Estado": Interior, Justicia, Exteriores, Defensa y Hacienda, según publicaba ayer el diario "El País".

La ronda del Rey

Pablo Iglesias asegura que sus prioridades en el Ejecutivo al que aspira a entrar son asuntos relacionados con derechos laborales y sociales. No obstante, el líder de Podemos se muestra convencido de que el lunes "los poderes económicos" llamarán inmediatamente a Sánchez para presionar en favor de que pacte con Cs y excluya a su formación de todo acuerdo político.

Antes de que se despejen las incógnitas sobre el futuro Ejecutivo, en los próximos días se abrirá el proceso previo a la investidura. JxCat ratificó ayer su intención de designar al diputado encarcelado Jordi Sánchez como su representante en la ronda de consultas que el Rey abrirá con los grupos políticos para testar su disposición ante la elección del nuevo presidente. La formación soberanista podría mantener la designación de Sánchez incluso aunque hoy la Mesa del Congreso acordara su suspensión, porque para acudir a la entrevista con Felipe VI no es requisito que el representante sea parlamentario. El propio Sánchez reivindicaba ayer su derecho a tomar parte de esta ronda de consultas."Por respeto a las reglas de juego democrático y a la ciudadanía, no hay motivo para excluirme. Iré sin resentimiento ni reproches, pese a los casi 600 días en prisión", escribió en Twitter. "Ningún gobierno puede someter a la Jefatura del Estado, que a todos los españoles representa, a la humillación que supone recibir en el Palacio de la Zarzuela a un preso por haber roto la legalidad e, incluso, la Constitución", sostiene Pablo Casado, quien reclama al Ejecutivo que impida "el escarnio" de que Sánchez acuda a la reunión el con Rey.

ERC, por su parte, anticipa que, como viene siendo habitual, no participará en esa ronda de contactos. "No iremos a ver a ningún rey. No lo hicimos cuando no quiso recibir a nuestra compañera encarcelada y legítima presienta del Parlament Carme Forcadell y no lo haremos ahora", manifestó ayer su recién estrenado portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián.