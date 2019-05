Hacienda sostiene el delito de malversación en el inicio de la prueba pericial

Una de cal y otra de arena. El estreno de la prueba pericial en el juicio del "procés" deparó ayer argumentos que sustentan el delito de malversación, en un caso, y que aligeran el de rebelión, en el otro.

A petición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado declararon cuatro peritos de Hacienda que ratificaron que todos los servicios prestados en relación con la celebración del referéndum del 1-O generaron al Govern de Carles Puigdemont un compromiso de pago y que, independientemente de que después la Generalitat no los abonara -o de que se emitieran facturas "en negativo"-, se causó un perjuicio a las finanzas públicas de la comunidad. Una de las declarantes, María del Carmen Tejera, abogada del Estado, ilustró a la Sala: "Si ya se ha prestado el servicio, el patrimonio ya está disminuido". En total, las peritos cifraron en 917.648 euros el monto de los gastos ligados al referéndum que analizaron cuando las cuentas catalanas estaban sometidas a la supervisión del Ministerio.

El estreno de las periciales lo completó el testimonio de dos sociólogos (John Paul Lederach y Jesús Castañar) que, a petición de la defensa de Jordi Cuixart, calificaron como "acto de protesta y persuasión" la concentración frente a la Consejería de Economía, el 20 de septiembre de 2017, y como "ejemplo de no colaboración e interposición no violenta" la resistencia de los votantes del 1-O frente a la acción de la Policía y la Guardia Civil. Castañar se definió como "experto en resistencia civil y no violencia".