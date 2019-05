Pedro Sánchez pide el "voto de la coherencia" el 26M

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este sábado el "voto de la coherencia" el 26M para repetir los resultados de las generales en las autonómicas porque el "progreso para el país" por el que apostaron los ciudadanos no será pleno si no tiene apoyo en regiones y municipios.

En un mitin en Calasparra (Murcia) ha insistido en la importancia de repetir en estos comicios los resultados de las elecciones del 28 de abril para "frenar a las tres siglas de la derecha" y sus intenciones de "repartir carnés de buenos españoles".

Por el contrario, los socialistas no creen que el país sea un hogar para esos supuestos "buenos españoles", sino uno en el que "cabemos todos", independientemente de la ideología, orientación sexual, raza o situación económica.

"La buena gente no roba, no miente, no espía, no deja tirada a quien sufre por haber perdido un empleo. Lo que hace es trabajar, intentar cobrar un sueldo, preocuparse por la educación y la sanidad de sus hijos. Es a esos a quienes queremos representar desde las instituciones, pero nunca vamos a repartir carnés de españolidad", ha subrayado.

Ha repasado algunos de los compromisos que hizo para las generales, como la reforma de la ley de educación, la derogación de la reforma laboral, la recuperación de la sanidad universal, la construcción de nuevas viviendas de protección social o la revalorización de las pensiones mínimas y el aumento del salario mínimo.

Para que todas esas medidas puedan ser realmente eficaces, ha defendido, será necesario que las comunidades y los ayuntamientos también tengan al frente a líderes socialistas que las apoyen y permitan su completo desarrollo.

Tras esa primera cita con las urnas, ha dicho, los españoles respiraron "aliviados", mientras que al PP, a Ciudadanos y a Vox se les quedó "cara de susto" y están "despistados y desorientados", preocupados por "comerse unos a otros" como en una "partida de parchís" en lugar de preocuparse por los derechos de los ciudadanos.

Por eso, ha insistido en que las urnas de este 26 de mayo "están vacías" y hay que "llenarlas de votos con el puño y la rosa", porque de lo contrario se materializarán gobiernos autonómicos de las tres derechas que supondrán una "resta de derechos".