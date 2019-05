La Fiscalía pide archivar la causa contra Francisco Camps por la Fórmula 1

La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer al Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia el sobreseimiento de la causa abierta contra el expresident de la Generalitat Francisco Camps y otros ex altos cargos del Consell por supuestas irregularidades en la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 de Valencia. El Ministerio Público considera que la mayoría de los delitos que se les imputan prescribieron ya y no hay indicios de prevaricación y malversación agravada, único tipo que permitiría continuar con la investigación. Además, en la causa un informe de la Intervención de la Generalitat que deja patente que la construcción del circuito no supuso perjuicio económico alguno para la Administración autonómica.