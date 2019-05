Ciudadanos y el PP recurren ante el Constitucional la candidatura de Puigdemont

Ciudadanos recurrió ayer de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para que el expresident Carles Puigdemont, huido a Bélgica para evitar la acción de la justicia española, no pueda concurrir a las elecciones europeas. Para Cs, "un señor que se ha fugado de la justicia y que trabaja en contra de España" no puede tener "privilegios" y no debería poder concurrir a las europeas.

Más tarde lo hizo el PP, que el lunes anunció que también recurriría. El plazo finalizaba la pasada medianoche. El TC dispone hasta la medianoche de hoy, jueves, cuando arranca la campaña electoral del 26M, para pronunciarse.

Las candidaturas de Puigdemont, Ponsatí y Comín fueron autorizadas por varios juzgados de Madrid a los que los tres recurrieron la decisión de la Junta Electoral de excluirles, tras inhibirse el Supremo. El PP critica al alto tribunal en su recurso por declararse no competente para resolver pero marcar el camino a los juzgados.